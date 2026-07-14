Tăng cường phòng cháy tàu cá, sớm hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại

(GLO)- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương vừa ký trình UBND tỉnh Công văn số 7723/SNNMT-TS đề nghị ban hành chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC đối với tàu cá tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và các khu vực tập trung neo đậu tàu cá trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy tàu cá gây thiệt hại lớn. Cụ thể, vụ cháy tại khu vực đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông) ngày 29-6 làm 16 tàu cá bị ảnh hưởng; vụ cháy tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) ngày 9-7 khiến 8 tàu cá bị ảnh hưởng. Tổng cộng có 24 tàu cá bị thiệt hại.

Mặc dù nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, song theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sự cố cho thấy nguy cơ mất an toàn PCCC tại các cảng cá, khu neo đậu và khu vực tập trung tàu cá là rất lớn. Đây là những nơi thường xuyên tập trung số lượng lớn tàu cá, nếu xảy ra cháy dễ cháy lan, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, an ninh trật tự và môi trường.

Các khu neo đậu tập trung hàng trăm tàu cá cần được tăng cường các giải pháp phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Phan Tuấn



Để chủ động phòng ngừa, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCCC; rà soát, kiểm tra việc sắp xếp tàu cá bảo đảm khoảng cách an toàn; kiểm tra hệ thống điện, hoạt động hàn cắt, sửa chữa tàu, quản lý nhiên liệu và vật liệu dễ cháy. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, nguồn nước, lực lượng và phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tàu cá không bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC hoạt động hoặc neo đậu tại các khu vực thuộc phạm vi quản lý.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hào - Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai cho biết, Hiệp hội cũng đã có văn bản báo cáo Hội Thủy sản Việt Nam về 2 vụ cháy tàu cá nêu trên. Theo Hiệp hội, phần lớn chủ tàu không tham gia bảo hiểm thân tàu nên nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đứng trước nguy cơ mất nguồn sinh kế.

Từ thực tế đó, Hiệp hội Thủy sản tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy; đồng thời xây dựng chính sách khuyến khích chủ tàu tham gia bảo hiểm thân tàu. Hiệp hội cũng đề xuất đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC tại các khu neo đậu, khu tránh trú bão; ban hành quy trình, tiêu chuẩn PCCC phù hợp với đặc thù hoạt động của tàu cá; tăng cường tập huấn kỹ năng PCCC cho ngư dân và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ các chủ tàu bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Cũng theo Hiệp hội Thủy sản tỉnh, trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cháy tàu cá tại Gia Lai, Quảng Ngãi, Nghệ An và một số địa phương ven biển, Hội Thủy sản Việt Nam đang kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá, đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng cá, khu neo đậu; đồng thời nghiên cứu cơ chế khoanh nợ, giãn nợ đối với các chủ tàu bị thiệt hại, tạo điều kiện để ngư dân sớm trở lại vươn khơi khai thác.