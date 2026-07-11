Hai vụ cháy tàu cá, gióng hồi chuông cảnh báo

(GLO)- Hai vụ cháy tàu cá liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian ngắn vừa qua đã gây thiệt hại lớn về tài sản, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ tại các khu neo đậu tàu thuyền.

Thực tế này đòi hỏi phải siết chặt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và nâng cao ý thức phòng ngừa của chủ tàu, ngư dân.

Vụ cháy xảy ra tối 9-7 tại Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) tiếp tục cho thấy nguy cơ cháy, nổ luôn thường trực tại các khu vực tập trung nhiều tàu cá.

Một số tàu cá của ngư dân các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Bắc bị thiêu rụi trong vụ cháy tại Cảng cá Tam Quan tối 9-7. Ảnh: T.H

Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa từ một tàu cá đã nhanh chóng lan sang các phương tiện lân cận do gió lớn và khoảng cách neo đậu quá gần. Dù lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, BĐBP, Bộ CHQS tỉnh cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, khống chế đám cháy và ngăn cháy lan, vụ việc vẫn khiến 6 tàu cá bị cháy hoàn toàn, 2 tàu cháy một phần. Thiệt hại nặng nề.

Trước đó, ngày 29-6, tại khu vực đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông) cũng xảy ra vụ cháy làm 16 tàu cá bị ảnh hưởng, trong đó 12 tàu cháy hoàn toàn, 4 tàu cháy một phần, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, cả hai vụ cháy đều xảy ra trong điều kiện gió lớn, thủy triều xuống thấp, khiến công tác chữa cháy, khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (CA tỉnh), qua kiểm tra tại nhiều cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền, vẫn còn nhiều nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ. Nhiều tàu sử dụng hệ thống điện tạm bợ, dây dẫn không được luồn ống bảo vệ, thiết bị điện xuống cấp nhưng chưa được thay thế.

Việc bố trí bình gas, dự trữ xăng dầu phục vụ các chuyến khai thác xa bờ trên một số tàu chưa bảo đảm khoảng cách an toàn với nguồn nhiệt. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng thắp hương trên tàu không có người trông coi, bình chữa cháy hư hỏng chưa được thay thế, các tàu neo đậu quá sát nhau nên khi xảy ra sự cố rất dễ cháy lan.

Qua thực tế có thể thấy, cháy tàu cá thường diễn biến rất nhanh và khó khống chế do trên tàu chứa nhiều nhiên liệu, ngư lưới cụ cùng các vật liệu dễ cháy, trong khi các phương tiện lại neo đậu tập trung với mật độ cao. Chỉ cần một tàu xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa có thể nhanh chóng lan sang các phương tiện lân cận, gây thiệt hại lớn về tài sản nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ, thời gian qua lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thực hiện các quy định về an toàn PCCC; phối hợp Ban Quản lý các cảng cá và lực lượng biên phòng rà soát các điều kiện an toàn tại khu neo đậu, hướng dẫn sắp xếp tàu bảo đảm khoảng cách, đồng thời kiểm tra việc trang bị phương tiện chữa cháy trên các tàu cá.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH khuyến cáo chủ tàu cá thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, lắp đặt đầy đủ thiết bị đóng, ngắt bảo vệ như aptomat, cầu dao; không tự ý đấu nối thêm thiết bị điện và không để dây dẫn tiếp xúc với vật liệu dễ cháy.

Bình gas, xăng dầu phải được bố trí gọn gàng, cách xa nguồn nhiệt; kịp thời thay thế đường ống, van khóa hư hỏng và không tích trữ quá nhiều chất dễ cháy trên tàu. Mỗi phương tiện cần trang bị đầy đủ bình chữa cháy còn sử dụng tốt; thuyền viên phải được tập huấn kỹ năng xử lý tình huống, sử dụng phương tiện chữa cháy và thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - cho biết: Thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng rà soát điều kiện an toàn PCCC tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền và tăng cường tập huấn nghiệp vụ PCCC & CNCH cho chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên nhằm nâng cao khả năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Phòng ngừa cháy, nổ chỉ thực sự hiệu quả khi đi cùng ý thức tự giác của mỗi chủ tàu và ngư dân. Cùng với sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, bảo vệ tài sản và bảo đảm hoạt động khai thác thủy sản an toàn, bền vững.