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Gia Lai: Trao 32 triệu đồng hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do hỏa hoạn

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NGỌC ANH, THANH TRÀ
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(GLO)- Chiều 3-7, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ các ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực neo đậu trên đầm Thị Nại, phường Quy Nhơn Đông.

Theo đó, đoàn đã trao tiền hỗ trợ cho 16 chủ tàu có phương tiện bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, với mức 2 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ là 32 triệu đồng được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

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Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ các ngư dân có tàu cá bị thiệt hại. Ảnh: Ngọc Anh

Thay mặt đoàn công tác, ông Siu Trung đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các hộ dân, đồng thời động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động chuyển đổi sinh kế phù hợp để từng bước ổn định cuộc sống.

Trước đó, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các hội viên nông dân là ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn nói trên.

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Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm và tặng quà cho các hộ hội viên nông dân có tàu cá bị thiệt hại. Ảnh: Thanh Trà

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ cho 4 hộ hội viên có tàu cá bị thiệt hại, với mức 1 triệu đồng/hộ; đồng thời chia sẻ, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Theo thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn đã làm 16 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến bị hư hại.

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