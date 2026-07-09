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Thời sự

Cháy nhiều tàu cá tại cảng Tam Quan, lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Tối 9-7, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực cảng cá Tam Quan thuộc phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) khiến nhiều tàu cá đang neo đậu bốc cháy. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 20 giờ cùng ngày. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu cháy nhiều tàu cá đang neo đậu tại cảng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngư dân cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương tham gia chữa cháy; đồng thời di dời nhiều tàu cá lân cận đến khu vực an toàn nhằm ngăn đám cháy tiếp tục lan rộng.

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Nhiều tàu cá đang neo đậu tại cảng Tam Quan bốc cháy trong đêm. Ảnh: Fanpage Thông tin Hoài Nhơn Đông

Ông Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc - cho biết: Địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung xử lý vụ việc. Lãnh đạo phường có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

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Do gió lớn và thủy triều rút cạn nên các phương tiện tham gia chữa cháy khó tiếp cận hiện trường. Ảnh: CTV

Để khống chế đám cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã điều động lực lượng, phương tiện từ khu vực huyện Phù Mỹ (cũ) với 4 xe chữa cháy; đồng thời, huy động thêm lực lượng PCCC tại Hầm Bình Đê (cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) tham gia dập lửa.

Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc

Hiện trường vụ cháy tàu cá tại cảng cá Tam Quan. Clip: CTV
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