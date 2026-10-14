Gia Lai phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4313/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030 với nhiều chỉ tiêu cụ thể nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, cảnh báo và ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% xã, phường xây dựng, cập nhật kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó; 100% địa bàn trọng điểm về thiên tai xác định các hộ dân, nhóm dễ bị tổn thương, tuyến sơ tán và địa điểm an toàn. Các cơ quan quản lý công trình hạ tầng thiết yếu phải có phương án bảo đảm hoạt động liên tục khi xảy ra thiên tai; 100% hồ chứa, đập được kiểm tra trước mùa mưa lũ.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là từng bước chuyển từ cảnh báo theo hiện tượng thiên tai sang cảnh báo dựa trên tác động, cụ thể đến cấp xã và khu dân cư. Các khu vực, loại hình sinh kế có nguy cơ cao được lập bản đồ rủi ro, xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, dự báo và ứng phó.

Các địa phương cần rà soát, có phương án xử lý những khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn. Ảnh: Phan Tuấn

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu rà soát, xử lý các điểm nghẽn gây ngập úng nghiêm trọng và các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm; xây dựng phương án bảo đảm an toàn hoặc di dời, bố trí ổn định dân cư tại những nơi có nguy cơ thiên tai rất cao. Đối với các cơ sở có nguy cơ cao, cần xác định rõ phương án khắc phục, giảm thiểu rủi ro.

Trong lĩnh vực đầu tư, 100% dự án tại khu vực có nguy cơ thiên tai cao phải được sàng lọc rủi ro trước khi quyết định đầu tư. Tỉnh đồng thời đặt mục tiêu không để phát sinh công trình xây dựng trái phép gây cản trở thoát lũ hoặc làm gia tăng nguy cơ thiên tai.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả.

Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường có trách nhiệm lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống thiên tai vào các kế hoạch, chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý.

Với đặc điểm địa hình trải dài từ miền núi, cao nguyên đến đồng bằng và ven biển, Gia Lai đối mặt với nhiều loại hình thiên tai như bão, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét, hạn hán và cháy rừng.

Việc cụ thể hóa các chỉ tiêu phòng ngừa, cảnh báo và giảm thiểu rủi ro là cơ sở để các cấp, ngành chủ động hơn trong bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và các công trình thiết yếu.