(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hỗ trợ hơn 406,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để triển khai 2 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai, di dời khẩn cấp 290 hộ dân khỏi khu vực sạt lở, ngập lụt thường xuyên.

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2 dự án cần hơn 439,9 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương đề nghị hỗ trợ hơn 406,9 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng hơn 32,9 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án Khu tái định cư Cầu Gành (phường An Nhơn Nam) dự kiến bố trí tái định cư cho 18 hộ dân đang sinh sống tại khu vực bờ sông Kôn, phía Nam cầu Gành - nơi sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Khu tái định cư rộng 1,26 ha, với mức đầu tư hơn 67,2 tỷ đồng; trong đó, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 65,2 tỷ đồng.

Nhiều ngôi nhà nằm chênh vênh bên mép sông Kôn, phía Nam cầu Gành, thuộc phường An Nhơn Nam. Ảnh: Trọng Lợi

Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai xã Tuy Phước sẽ di dời 272 hộ với 1.107 nhân khẩu ở thôn Nhân Ân và thôn Lộc Hạ, thường xuyên bị ngập lụt, đến khu tái định cư dự kiến tại thôn Tân Thuận rộng 6,8 ha, với mức đầu tư hơn 372,6 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 341,7 tỷ đồng.

Kinh phí 2 dự án được sử dụng để đầu tư hạ tầng và bồi thường, giải phóng mặt bằng.