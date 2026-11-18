(GLO)- Từ quy định mới của Bộ Tài chính, người tham gia BHXH, BHYT có thể thực hiện 3 thủ tục quan trọng tại bất kỳ địa phương nào trên toàn quốc, không còn phụ thuộc nơi cư trú hay nơi đăng ký tham gia bảo hiểm như trước.

Ngày 17-11, BHXH Việt Nam thông tin, theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12-11-2026 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, lĩnh vực BHXH có 3 thủ tục được áp dụng cơ chế mới.

Người dân được tạo thuận lợi khi thực hiện 3 thủ tục BHXH tại bất kỳ địa phương nào trên cả nước, không phụ thuộc địa giới hành chính. Ảnh minh họa: AI

Cụ thể, 3 thủ tục gồm: giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; giải quyết hưởng BHXH 1 lần; thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT.

Đây đều là những thủ tục gắn trực tiếp với quyền lợi an sinh của người dân. Việc mở rộng phạm vi thực hiện trên toàn quốc giúp người tham gia bảo hiểm chủ động lựa chọn địa điểm làm thủ tục, không phải phụ thuộc vào địa phương nơi cư trú hoặc nơi đăng ký tham gia BHXH, BHYT.

Đáng chú ý, quy định này mang lại thuận lợi cho người lao động thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi làm việc hoặc sinh sống xa quê. Trước đây, khi phát sinh nhu cầu giải quyết chế độ bảo hiểm, người dân có thể gặp khó khăn do phải liên hệ cơ quan BHXH theo địa bàn quản lý. Với cơ chế mới, những vướng mắc về khoảng cách địa lý từng bước được tháo gỡ, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại.

Theo danh mục được Bộ Tài chính công bố, 3 thủ tục trên thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cơ sở. Khi có nhu cầu, người tham gia có thể liên hệ cơ quan BHXH tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể về nơi tiếp nhận, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện đối với từng thủ tục.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý, việc thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính chỉ thay đổi phạm vi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, không đồng nghĩa với việc thay đổi điều kiện hưởng hoặc mức hưởng các chế độ.

Điều kiện, mức hưởng và yêu cầu về hồ sơ vẫn được áp dụng theo quy định hiện hành. Riêng thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT chỉ giải quyết đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về BHYT.

Việc mở rộng phạm vi thực hiện thủ tục hành chính nằm trong nỗ lực cải cách hành chính, chuyển đổi số của ngành BHXH, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.