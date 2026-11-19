(GLO)- Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp hàng không nghiêm túc thực hiện quy định về kê khai, niêm yết giá và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “tăng nhanh, giảm chậm” giá vé máy bay.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước và thế giới giảm sâu sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11-2026, thị trường nhiên liệu ghi nhận xu hướng hạ nhiệt rõ rệt. Qua các kỳ điều hành đầu tháng 11, giá xăng trong nước đã giảm hơn 9.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 3-2026; nhóm mặt hàng dầu giảm khoảng 16.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 4-2026.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: PV/Vietnam+

Nhiên liệu là một trong những khoản chi phí đầu vào quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành vận chuyển hàng không. Vì vậy, khi giá nhiên liệu giảm, các hãng có thêm dư địa tối ưu chi phí khai thác; qua đó điều chỉnh giá vé phù hợp hơn, góp phần kích cầu đi lại của người dân và du khách trong giai đoạn cuối năm.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không yêu cầu các hãng khẩn trương nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nội dung tại Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm; đồng thời thực hiện Thông báo số 528/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết giá; công khai đầy đủ thông tin về giá dịch vụ vận chuyển; bán đúng mức giá đã kê khai, niêm yết. Đặc biệt, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản không được vượt mức giá tối đa theo quy định.

Cục Hàng không cũng nhấn mạnh, các hãng tuyệt đối không được lợi dụng biến động tăng của giá nhiên liệu để đẩy giá vé lên cao bất hợp lý. Khi chi phí nhiên liệu giảm, doanh nghiệp phải rà soát, điều chỉnh giá cước tương ứng, không để xảy ra tình trạng giá tăng theo chiều đi lên của nhiên liệu nhưng lại không giảm khi chi phí đầu vào hạ nhiệt.

Yêu cầu này gắn với mục tiêu kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2026. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo điều hành giá, bình quân 9 tháng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,52% so với cùng kỳ năm 2025. Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát CPI bình quân cả năm ở mức khoảng 4,5%, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh tăng vào giai đoạn cuối năm.

Việc siết quản lý giá vé máy bay được kỳ vọng góp phần bảo vệ quyền lợi hành khách, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương, nhất là khi thị trường bước vào mùa cao điểm cuối năm và chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới.