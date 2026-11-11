Ia Phí nâng cao khả năng cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Với kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, năm 2026, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đã nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung. Công trình đưa vào sử dụng từ tháng 6-2026, góp phần cải thiện khả năng cấp nước, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Thêm nguồn nước sinh hoạt ổn định

Trước khi được đầu tư nâng cấp, hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Ia Phí có 2 giếng khoan, trong đó 1 giếng bị nhiễm phèn, không thể tiếp tục khai thác. Công trình chủ yếu vận hành bằng 1 giếng khoan còn lại nên có thời điểm chưa đáp ứng kịp nhu cầu sử dụng của người dân.

Để khắc phục tình trạng này, địa phương đã đầu tư xây dựng thêm giếng khoan, lắp đặt hệ thống xử lý nước và mở rộng mạng lưới đường ống dẫn nước.

Chị Lê Thùy Linh (thôn 1, xã Ia Phí) sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước tập trung phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của gia đình. Ảnh: Minh Chí

Chị Lê Thùy Linh (thôn 1, xã Ia Phí) cho biết, khi chuyển đến sinh sống tại địa phương, gia đình đã đăng ký đấu nối, sử dụng nước từ công trình. Nguồn nước phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt và hoạt động buôn bán của gia đình. Đặc biệt, sau khi hệ thống được nâng cấp, tình trạng cấp nước gián đoạn đã được cải thiện.

“Trước đây, nước đôi lúc bị cắt vì công trình bị hư hỏng. Gần đây, gia đình có nước sử dụng ổn định 24/24 giờ, đáp ứng nhu cầu ăn uống, sinh hoạt và buôn bán” - chị Linh chia sẻ.

Theo thiết kế, dự án gồm các hạng mục chính: khoan mới 1 giếng sâu khoảng 140 m; lắp đặt máy bơm chìm công suất 10 HP và hệ thống xử lý nước công suất 15 m³/giờ; cải tạo đài nước bê tông cốt thép cao 20 m, dung tích 50 m³; mở rộng 5.158 m đường ống HDPE cùng các phụ kiện phục vụ vận hành. Các hạng mục này góp phần tăng khả năng khai thác, xử lý, lưu trữ và phân phối nước đến các hộ dân.

Ông Phan Văn Chớ - Trưởng Ban Quản lý nước sạch xã Ia Phí - cho biết, việc đầu tư thêm giếng khoan giúp hệ thống chủ động hơn trong vận hành, có thể điều chỉnh số lượng máy bơm theo nhu cầu sử dụng thực tế.

“Hệ thống vận hành 1 máy bơm hút nước từ giếng khoan và 1 máy bơm đẩy nước lên đài. Khi nhu cầu sử dụng tăng cao, chúng tôi vận hành thêm máy bơm dự phòng để bảo đảm cấp nước. Từ khi công trình được nâng cấp, đưa vào sử dụng đến nay, chưa xảy ra tình trạng thiếu nước” - ông Chớ thông tin.

Hệ thống đài nước được nâng cấp, cải tạo nhằm nâng cao khả năng lưu trữ và cấp nước sinh hoạt cho người dân. Ảnh: Minh Chí

Hiện hệ thống cấp nước phục vụ khoảng 450 hộ dân, tăng khoảng 50 hộ so với trước khi đầu tư. Mạng lưới đường ống chủ yếu đi qua khu vực thôn 1, thôn 2 và thôn 3. Với năng lực phục vụ ước tính khoảng 600-650 hộ, công trình còn khả năng tiếp nhận thêm các hộ có nhu cầu đấu nối.

Từng bước mở rộng đối tượng sử dụng

Nước khai thác từ giếng khoan được đưa qua bể lắng, tiếp tục xử lý tại 2 bể lọc trước khi bơm lên đài nước và phân phối đến các hộ dân. Việc bổ sung giếng khoan, mở rộng đường ống và nâng cấp hệ thống xử lý góp phần cải thiện khả năng cấp nước của công trình.

Ông Nguyễn Công Sơn - Chủ tịch UBND xã Ia Phí - cho biết, bảo đảm người dân tiếp cận nguồn nước sạch là một trong những chỉ tiêu được HĐND xã đặt ra, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thời gian qua, địa phương quan tâm đầu tư, mở rộng hệ thống cấp nước, tạo điều kiện để người dân đăng ký đấu nối, sử dụng nước phục vụ ăn uống, sinh hoạt, nhất là tại một số khu vực thường bị ngập nước.

Tuy nhiên, việc lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng nước chưa được thực hiện thường xuyên do hạn chế về kinh phí và điều kiện kỹ thuật. Đây là vấn đề cần được quan tâm nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nước trong quá trình khai thác, cung cấp cho người dân.

Bên cạnh việc duy trì vận hành hệ thống, địa phương cũng chú trọng vận động người dân đăng ký sử dụng nước tập trung. Một số hộ dân ở các khu vực khác vẫn quen sử dụng nguồn nước tại chỗ nên cần thêm thời gian tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích, từng bước chuyển sang sử dụng nước từ công trình.

Người dân sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Minh Chí

Ông Nguyễn Công Sơn cho biết thêm, thời gian tới, xã sẽ xây dựng kế hoạch kiểm nghiệm chất lượng nước định kỳ, công khai kết quả để người dân theo dõi; đồng thời quan tâm bảo trì hệ thống, bảo đảm hoạt động cấp nước ổn định.

Việc nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung là bước đầu tư thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân xã Ia Phí. Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, địa phương cần duy trì tốt công tác quản lý, vận hành, tăng cường kiểm soát chất lượng nước và tiếp tục mở rộng số hộ đấu nối. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận nguồn nước sạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.