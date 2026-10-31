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Du học sinh Việt tại Australia chịu áp lực chi phí sinh hoạt

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NHÃ UYÊN (theo VnExpress, ABC News)

(GLO)- Tiền thuê nhà, học phí và giá cả sinh hoạt tăng cao khiến nhiều du học sinh Việt tại Australia phải thắt chặt chi tiêu, làm thêm nhiều công việc và chuyển đến những khu vực xa trung tâm để duy trì việc học.

Tại Sydney, Hồ Mai Phương - nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học New South Wales - cho biết, giá thuê căn hộ 2 phòng ngủ ở ngoại ô đã tăng từ khoảng 500-550 AUD mỗi tuần lên 800-850 AUD hoặc hơn.

Trong khi đó, Yến Nhi - học viên cao học tại Đại học Victoria - nhận thấy chi phí ăn uống cũng tăng đáng kể. Một bữa ăn bên ngoài hiện có thể tiêu tốn 18-25 AUD, chưa kể đồ uống. Để tự trang trải tiền ăn ở, điện nước và các khoản sinh hoạt, Nhi phải làm cùng lúc 2 công việc thời vụ.

Đó là 2 chia sẻ thực tế của du học sinh Việt Nam tại Australia. Theo số liệu từ Universities Australia, từ năm 2021, tiền thuê nhà dành cho sinh viên tăng khoảng 40%, giá thực phẩm tăng 27%, tiền điện nước tăng 39% và nhiên liệu tăng 43%.

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Khuôn viên Đại học Sydney, Australia. Ảnh: THE/VnExpress

Bên cạnh đó, học phí đại học tại Australia năm 2026 tăng trung bình 6,5%, theo ICEF Monitor. Khảo sát hơn 900 sinh viên do các giáo sư Đại học Wollongong công bố hồi tháng 5 cho thấy, 32% người tham gia gặp khó khăn tài chính, trong đó sinh viên quốc tế chịu ảnh hưởng đáng kể.

Áp lực chi phí không chỉ ảnh hưởng đời sống mà còn tác động đến việc học và sức khỏe tinh thần. Theo ABC News, nhiều sinh viên quốc tế phải cân đối giữa lịch học toàn thời gian và công việc làm thêm để duy trì cuộc sống.

Trong khi đó, quy định thị thực Australia giới hạn thời gian làm việc của du học sinh ở mức 48 giờ mỗi 2 tuần trong kỳ học. Việc tăng cường làm thêm có thể khiến người học thiếu thời gian nghỉ ngơi, giảm khả năng tập trung và gặp khó khăn trong việc duy trì kết quả học tập.

Để ứng phó, nhiều du học sinh lựa chọn tự nấu ăn, săn hàng khuyến mãi, tận dụng ưu đãi dành cho sinh viên và tìm nhà ở xa trung tâm. Một số trường đại học tại Australia cũng triển khai hỗ trợ cho sinh viên gặp khó khăn, như trợ cấp khẩn cấp, phiếu mua hàng thiết yếu hoặc cho vay không lãi suất. Tuy nhiên, những giải pháp này chưa thể loại bỏ hoàn toàn gánh nặng tài chính.

Thực tế cho thấy, chi phí sinh hoạt là yếu tố cần được tính toán kỹ khi lựa chọn Australia làm điểm đến du học. Bên cạnh học phí, sinh viên và gia đình cần chuẩn bị ngân sách dự phòng, tìm hiểu chính sách hỗ trợ của nhà trường và cân đối việc làm thêm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như mục tiêu học tập.

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