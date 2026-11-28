(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài, ngày 28-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Theo đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai công tác phòng, chống và ứng phó với mưa lũ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết.

Nhà trường phải xác định nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, trường học.

Mưa lớn kéo dài tại một số khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Căn cứ tình hình thời tiết, người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học khi cần thiết; những địa bàn bị ngập lụt, chia cắt hoặc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, phải chủ động cho học sinh nghỉ học trước khi tình huống nguy hiểm xảy ra.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình. Đối với các trường học có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, lũ quét hoặc nằm trong khu vực có nguy cơ bị cô lập, chia cắt, phải xây dựng phương án di chuyển học sinh, giáo viên, nhân viên và tài sản đến nơi an toàn; bảo đảm an toàn đối với học sinh nội trú, bán trú và các cơ sở giáo dục có học sinh lưu trú.

Căn cứ tình hình thời tiết, người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học khi cần thiết. Ảnh: Trần Dung

Các đơn vị, cơ sở giáo dục tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong thời gian xảy ra mưa lũ, chủ động xử lý các tình huống phát sinh theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Sau mưa lũ, phải bảo đảm điều kiện an toàn trước khi tổ chức dạy học trở lại. Chủ động thống kê, đánh giá thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa, đồ dùng học tập; kịp thời đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục, hỗ trợ học sinh và giáo viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai; xây dựng phương án tổ chức dạy bù, bổ sung kiến thức phù hợp, bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch.