(GLO)- Sáng 25-11, nhân dịp tiếp xúc cử tri tại xã Bình Khê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh cùng đoàn công tác đã khảo sát cơ sở vật chất tại điểm trường của Trường Tiểu học Bình Nghi ở thôn Lai Nghi, xã Tây Sơn.

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận tại điểm trường này hiện có 15 phòng học, phục vụ cho hơn 230 học sinh trên địa bàn.

Trong đó, có 7 phòng học cấp IV được xây dựng cách đây hơn 20 năm đã xuống cấp, mái ngói hư hỏng, tường nứt nẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh.

Đoàn đã trực tiếp đến khảo sát tại điểm trường của Trường Tiểu học Bình Nghi, xã Tây Sơn. Ảnh: Quang Tấn

Để khắc phục tình trạng trên, địa phương đề xuất đầu tư xây dựng mới dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học, tổng diện tích xây dựng khoảng 538 m². Công trình dự kiến có tổng mức đầu tư hơn 10,787 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2028.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo đảm điều kiện dạy và học, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Nhiều vị trí ở điểm trường đã bị hư hỏng, xuống cấp, gây mất an toàn. Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi khảo sát, bà Lý Tiết Hạnh đề nghị chính quyền địa phương và nhà trường khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, bảo đảm môi trường dạy và học an toàn cho giáo viên, học sinh.