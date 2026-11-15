Học sinh Gia Lai giành 2 giải ba tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy cấp toàn quốc

(GLO)- Ngày 15-11, tại tỉnh Bắc Ninh diễn ra chung kết Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh THCS, THPT cấp toàn quốc năm 2026. Học sinh Gia Lai giành 2 giải ba chung cuộc.

Hai học sinh đạt giải gồm: Võ Lê Bảo Khánh (lớp 8A9, Trường THCS số 1 Bình Định, phường Bình Định) và Nguyễn Hoài Băng (lớp 12A1, Trường THPT số 1 Phù Mỹ, xã Phù Mỹ).

Võ Lê Bảo Khánh (Trường THCS số 1 Bình Định) và Nguyễn Hoài Băng (lớp Trường THPT số 1 Phù Mỹ) giành 2 giải ba tại hội thi. Ảnh: Minh Nhã

Hội thi do Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày (14 và 15-11) tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), với 30 thí sinh được tuyển chọn từ các địa phương trên cả nước tham dự, trong đó có 15 học sinh THCS và 15 học sinh THPT.

Các thí sinh trải qua 2 phần thi: Ở phần thứ nhất, mỗi thí sinh giới thiệu bản thân, nhà trường và thông điệp phòng, chống ma túy trong thời gian tối đa 5 phút. Phần thi thứ hai là hùng biện theo chủ đề phù hợp với cấp học và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, thời gian tối đa 15 phút.

Kết quả, Khối THCS gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích; khối THPT gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 9 giải khuyến khích.

Trước đó, tại hội thi cấp tỉnh, Gia Lai có 75 học sinh đạt giải. Sở GD&ĐT đã lựa chọn 15 bài dự thi tham gia cấp toàn quốc.

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện các hành vi rủ rê, lôi kéo liên quan đến ma túy; đồng thời khuyến khích học sinh phát huy vai trò tuyên truyền viên tích cực, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và lành mạnh.