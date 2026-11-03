Trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng cho học sinh

(GLO)- Ngày 3-11, tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc), Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh) cùng CLB Niềm tin số Gia Lai tổ chức chương trình “Không Một Mình - Kết Nối Không Tổn Thương” nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho học sinh trên môi trường mạng.

Tại chương trình, gần 700 học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường được đại diện Phòng An ninh mạng và KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) tập trung phân tích những nguy cơ học sinh có thể gặp phải khi tham gia môi trường mạng như bị quấy rối, bắt nạt, dụ dỗ, đe dọa, ép buộc chia sẻ hình ảnh riêng tư hoặc phát tán thông tin gây tổn thương.

Quang cảnh chương trình “Không Một Mình – Kết Nối Không Tổn Thương”. Ảnh: Đức Linh

Qua các tình huống cụ thể, học sinh được hướng dẫn cách ứng phó khi gặp sự cố: dừng tương tác, không chia sẻ hoặc lan truyền nội dung có hại, lưu giữ bằng chứng, báo cáo tài khoản vi phạm và tìm người đáng tin cậy để được hỗ trợ.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi tình huống trên không gian mạng. Ảnh: Đức Linh

Chương trình cũng nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Khi gặp vấn đề, học sinh cần chủ động chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc liên hệ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được tư vấn, hỗ trợ. Mỗi em cũng được khuyến khích cân nhắc trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh; tôn trọng quyền riêng tư và không tiếp tay cho những hành vi gây tổn thương người khác, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.