(GLO)- Chiều 17-11, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình gặp mặt nhân Ngày Thế giới vì trẻ sinh non, với sự tham gia của khoảng 40 gia đình có trẻ sinh non.

Đại diện gia đình chia sẻ cảm xúc, gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị trẻ sinh non. Ảnh: Minh Chí

Ngày Thế giới vì trẻ sinh non năm nay có chủ đề “Để trẻ sinh non phát triển toàn diện, hãy đầu tư vào chăm sóc và theo dõi liên tục”. Thông điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm nguy cơ trong thai kỳ, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và theo dõi sức khỏe lâu dài, giúp trẻ sinh non có điều kiện phát triển toàn diện.

Tại Gia Lai, công tác chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non, ngày càng được chú trọng. Riêng trong năm 2026, Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận, điều trị 1.723 trẻ sơ sinh, trong đó có khoảng 700 trẻ sinh non.

Tại buổi gặp mặt, đại diện bệnh viện tri ân đội ngũ y, bác sĩ có nhiều đóng góp trong 9 năm hoạt động của Khoa Sơ sinh. Các gia đình cũng chia sẻ hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sinh non, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y, bác sĩ đã tận tình điều trị và đồng hành cùng các bé.

Ban Tổ chức trao các phần quà đến gia đình có trẻ sinh non. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, đại diện bệnh viện đã trao quà đến các gia đình, góp phần động viên, khích lệ tinh thần trong hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.