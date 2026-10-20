Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Gia đình

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Hạnh phúc gia đình, đâu chỉ là sự đủ đầy...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN

(GLO)- Hạnh phúc gia đình là điều ai cũng mong muốn, song không dễ định lượng bằng một thước đo chung. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), nhìn lại giá trị gia đình cũng là dịp để mỗi người tự hỏi: Chúng ta đang thực sự vun đắp hạnh phúc hay chỉ cố gắng duy trì vẻ ngoài đủ đầy?

Trên thực tế, không ít gia đình kinh tế khá giả nhưng vợ chồng thường xuyên bất hòa; có gia đình cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các thành viên luôn yêu thương, đùm bọc nhau.

Vì thế, nếu tiền bạc là điều kiện quan trọng để duy trì cuộc sống thì sự bình yên trong tâm hồn, lòng tin và trách nhiệm lại là những yếu tố quyết định chiều sâu, độ bền của hạnh phúc.

hanh-phuc-gia-dinh-co-the-do-bang-vat-chat-hay-nhung-dieu-khong-the-dinh-gia.png
Hạnh phúc gia đình không chỉ được vun đắp bằng sự đủ đầy vật chất mà còn từ tình yêu thương, sự tôn trọng và sẻ chia giữa các thành viên. Ảnh minh họa: AI

Một trong những tiêu chí đầu tiên để nhìn nhận hạnh phúc gia đình là mức độ tôn trọng và bình đẳng giữa các thành viên. Trong gia đình, không nên để ai bị xem nhẹ tiếng nói chỉ vì thu nhập thấp hơn, ít có cơ hội học tập hoặc mang giới tính nữ.

Người phụ nữ không chỉ được yêu thương bằng những lời chúc, bó hoa trong ngày 20-10, mà còn cần được tôn trọng trong những quyết định quan trọng, được tạo điều kiện phát triển bản thân và có tiếng nói ngang bằng trong gia đình.

Theo Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ban hành kèm Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28-1-2022 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ.

Đối với vợ chồng, những giá trị được nhấn mạnh là chung thủy, nghĩa tình; cùng chia sẻ công việc gia đình, trách nhiệm nuôi dạy con và đóng góp tài chính. Đây không chỉ là những chuẩn mực đạo đức mà còn là cơ sở để mỗi gia đình nhìn lại cách mình đối xử với nhau.

Một tiêu chí khác là sự sẻ chia trong những công việc không tên. Thực tế, không ít phụ nữ vừa đi làm, vừa chăm con, quán xuyến việc nhà, chăm sóc cha mẹ hai bên.

Và những đóng góp ấy đôi khi được mặc nhiên xem là trách nhiệm của họ. Một gia đình khó có thể trọn vẹn hạnh phúc nếu một người liên tục hy sinh còn người kia chỉ thụ hưởng.

Sẻ chia không nhất thiết phải là sự phân công mọi việc máy móc theo tỷ lệ 50-50. Điều quan trọng là các thành viên cùng nhận thức trách nhiệm, chủ động hỗ trợ nhau và không coi sự hy sinh của người thân là nghĩa vụ đương nhiên.

Một người chồng biết san sẻ việc nhà, một người vợ được lắng nghe khi mệt mỏi, hay những cuộc trò chuyện chân thành sau 1 ngày làm việc đều chính là những dấu hiệu cụ thể của sự yêu thương và hạnh phúc.

Khả năng đối thoại, giải quyết bất đồng cũng là thước đo đáng chú ý. Không có gia đình nào tránh khỏi mâu thuẫn, bất đồng quan điểm hay những giai đoạn khó khăn về kinh tế.

Sự khác biệt nằm ở cách các thành viên ứng xử khi rơi vào hoàn cảnh ấy: cùng tìm giải pháp hay dùng im lặng để trừng phạt, lời nói xúc phạm để làm tổn thương, thậm chí bạo lực để áp đặt ý chí.

Một mái ấm hạnh phúc không đồng nghĩa với việc mọi người luôn đồng ý với nhau. Đó là nơi mỗi người có thể bày tỏ suy nghĩ mà không sợ bị chế giễu, đe dọa hoặc tổn thương. Đặc biệt, không thể lấy danh nghĩa giữ gìn gia đình để bao biện cho bạo lực, sự kiểm soát hay việc tước đi quyền tự quyết của người phụ nữ.

Ngoài ra, hạnh phúc còn được phản chiếu qua sự trưởng thành của con cái, mối quan hệ gắn kết giữa các thế hệ và cảm giác an toàn của mỗi người. Trẻ em cần được lớn lên trong môi trường có yêu thương, kỷ luật tích cực và sự làm gương của người lớn.

Người cao tuổi cần được quan tâm, chăm sóc. Mỗi thành viên cũng cần có một không gian riêng, được nghỉ ngơi và phát triển những khả năng trong chính ngôi nhà của mình.

Một gia đình hạnh phúc không nhất thiết phải hoàn hảo, cũng không cần phô bày sự viên mãn trên mạng xã hội. Đôi khi, điều đáng quý nhất là sau những áp lực ngoài xã hội, mỗi người vẫn có thể trở về nhà, được lắng nghe, được tôn trọng và không phải che giấu những tổn thương của mình.

Ngày 20-10, hoa và quà là cách thể hiện tình cảm đáng trân trọng. Nhưng giá trị của ngày này sẽ trọn vẹn hơn nếu sự quan tâm không chỉ dừng lại trong 1 ngày, mà trở thành hành động thường nhật.

Bởi, hạnh phúc gia đình không thể đo chính xác bằng thu nhập, diện tích ngôi nhà hay những bức ảnh sum vầy. Chúng ta có thể nhận diện hạnh phúc qua những điều giản dị hơn: sự bình đẳng trong ứng xử, trách nhiệm được sẻ chia, mâu thuẫn được giải quyết bằng đối thoại và tình yêu thương được thể hiện bằng hành động.

Thước đo cuối cùng của một mái ấm có lẽ không phải là gia đình có bao nhiêu tài sản, mà là mỗi thành viên cảm thấy mình được yêu thương, được tôn trọng và có giá trị đến mức nào khi ở đó…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai thuộc nhóm 16 địa phương được đề xuất triển khai giải pháp ngăn trẻ vị thành niên sinh con

Gia Lai thuộc nhóm 16 địa phương được đề xuất triển khai giải pháp ngăn trẻ vị thành niên sinh con

Gia đình

(GLO)- Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Nội dung đáng chú ý là việc đề xuất triển khai các giải pháp can thiệp tại 16 tỉnh, thành phố có tỷ suất sinh ở tuổi vị thành niên cao, trong đó có Gia Lai.

Gia Lai - điểm hẹn của những mái ấm giữ bình yên

Gia Lai - điểm hẹn của những mái ấm giữ bình yên

Gia đình

(GLO)- Đằng sau mỗi chiến công của người chiến sĩ Công an luôn có một mái ấm âm thầm sẻ chia và tiếp sức. Từ sự hội tụ của 58 gia đình Công an tiêu biểu tại Gia Lai, thông điệp về giá trị của gia đình, của tình yêu thương và trách nhiệm được lan tỏa mạnh mẽ nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Gia đình

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Gia đình

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Gia đình

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

Tết xưa - Tết nay

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Phóng sự - Ký sự

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Gia đình

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Thời sự - Bình luận

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

Gia đình

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

null