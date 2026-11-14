Đak Pơ ra mắt mô hình "Nơi tạm lánh hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình"

(GLO)- Chiều 13-11, UBND xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã ra mắt mô hình "Nơi tạm lánh hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình" trên địa bàn xã.

Theo đó, mô hình được đặt tại Trạm Y tế xã Đak Pơ (thuộc thôn 1). Đây sẽ là nơi tiếp nhận, hỗ trợ và bố trí nơi tạm lánh an toàn cho người bị bạo lực gia đình khi có nhu cầu; góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng và giảm thiểu hậu quả do bạo lực gia đình gây ra.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đak Pơ Nguyễn Minh Cảnh (thứ 3 từ trái sang) trao quyết định thành lập mô hình. Ảnh: Tuyết Mai

Bên cạnh hoạt động tiếp nhận và hỗ trợ trực tiếp, mô hình còn tổ chức các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực và trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực cho người dân trên địa bàn.

Tại buổi ra mắt, đại diện UBND xã đã thông qua quyết định thành lập, quy chế hoạt động của Tổ vận hành mô hình. Theo đó, Tổ có 5 người, do Phó Chủ tịch UBND xã Đỗ Huy Dũng làm Tổ trưởng.

Việc thành lập mô hình nhằm góp phần tạo địa chỉ hỗ trợ ban đầu an toàn, giúp người bị bạo lực gia đình có nơi tạm thời tránh khỏi nguy cơ bị tiếp tục xâm hại, đồng thời được kết nối với các dịch vụ y tế, bảo vệ và hỗ trợ xã hội phù hợp.