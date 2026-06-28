Gia Lai - điểm hẹn của những mái ấm giữ bình yên

(GLO)- Đằng sau mỗi chiến công của người chiến sĩ Công an luôn có một mái ấm âm thầm sẻ chia và tiếp sức. Từ sự hội tụ của 58 gia đình Công an tiêu biểu tại Gia Lai, thông điệp về giá trị của gia đình, của tình yêu thương và trách nhiệm được lan tỏa mạnh mẽ nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

Nhân vật chính của Lễ tuyên dương “Gia đình Công an tiêu biểu” giai đoạn 2021-2026 không chỉ là những người chiến sĩ Công an trên toàn quốc. Họ đến Gia Lai cùng người bạn đời và các con. Những cái nắm tay, ánh mắt tự hào và nụ cười của các thành viên trong gia đình đã tạo nên một không khí ấm áp, khác với sự trang nghiêm thường thấy của những lễ tôn vinh.

Các gia đình Công an tiêu biểu dâng hương, báo công tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), Bộ Công an chọn Gia Lai làm địa điểm tổ chức chuỗi hoạt động tuyên dương 58 gia đình Công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Đây là 58 đại diện được lựa chọn từ hơn 340.000 gia đình trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Trong hai ngày diễn ra chương trình (25 -26/6), các gia đình cùng tham gia lễ dâng hương, báo công, Ngày hội Gia đình hạnh phúc, giao lưu và đặc biệt là lễ tuyên dương. Không chỉ nhằm ghi nhận những đóng góp của các gia đình, chương trình còn tạo nên không gian để những mái ấm từ khắp mọi miền đất nước gặp gỡ, sẻ chia về những câu chuyện phía sau công việc của người chiến sĩ.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chào mừng tại Lễ tuyên dương gia đình Công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu chào mừng tại lễ tuyên dương, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định: việc Bộ Công an lựa chọn Gia Lai là địa phương phối hợp tổ chức chương trình là niềm vinh dự của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: gia đình luôn là "tổ ấm yêu thương, là nơi để trở về"; chính sự cảm thông, chia sẻ và đồng hành của gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm nghị lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an yên tâm công tác, tận tụy cống hiến vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, lễ tuyên dương không chỉ là sự ghi nhận đối với cán bộ, chiến sĩ Công an mà còn là lời tri ân những người vợ, người chồng, người cha, người mẹ đã âm thầm hy sinh để cùng người thân gánh vác trách nhiệm giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Những gia đình được tôn vinh là những tấm gương đẹp về truyền thống, đạo đức, tình nghĩa và tinh thần trách nhiệm; là minh chứng sinh động cho vẻ đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ tuyên dương gia đình Công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Đức Thụy

"Đằng sau mỗi chiến công, thành tích của lực lượng Công an nhân dân, sự bình yên của từng mái ấm, bản làng, khu phố luôn có sự đồng hành, hỗ trợ và hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ, người chồng, người con trong từng gia đình Công an nhân dân", - đó là điều Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Lễ tuyên dương 58 gia đình Công an tiêu biểu toàn quốc. Theo Thượng tướng, gia đình không chỉ là tổ ấm yêu thương mà còn là hậu phương vững chắc, nuôi dưỡng bản lĩnh, nhân cách, là điểm tựa tinh thần để mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những câu chuyện được chia sẻ tại chương trình đã cho thấy điều đó. Với chị Đoàn Hương Trà, vợ của Thượng tá Nguyễn Thanh Quốc Đạt (Công an TP. Huế), ký ức không thể nào quên là những ngày chồng tham gia cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng. Biết chồng đang ở nơi hiểm nguy nhưng chị chỉ biết nén lòng, tự động viên mình mạnh mẽ để anh yên tâm làm nhiệm vụ. Từ niềm tự hào về công việc của chồng, chị đã cùng đồng nghiệp tại Báo và phát thanh, truyền hình Huế thực hiện nhiều tác phẩm báo chí lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Ở Phú Thọ, anh Nguyễn Minh Luân, chồng của một nữ cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, lại chọn cách yêu thương rất lặng lẽ. Anh quán xuyến việc gia đình, chăm sóc con cái mỗi khi vợ tham gia các chuyên án. "Nếu mình không chia sẻ thì vợ sẽ rất áp lực", anh nói. Với gia đình anh, những bữa cơm muộn hay những chuyến về quê phải hoãn lại không phải là sự hy sinh lớn lao, mà đơn giản là cách để người bạn đời yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Còn với Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình chính là sự đồng hành. "Chúng tôi không chỉ là vợ chồng mà còn là đồng đội của nhau", chị chia sẻ. Chính sự thấu hiểu, sẻ chia của người bạn đời và các con đã trở thành điểm tựa để chị cân bằng giữa trách nhiệm với công việc và mái ấm gia đình.

Là đại diện duy nhất của Gia Lai được tuyên dương dịp này, gia đình Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Công an xã Tuy Phước Bắc và Trung tá Phạm Thùy Tuy cũng mang đến câu chuyện bình dị nhưng ấm áp về sự cảm thông.

Cùng công tác trong lực lượng Công an, hai vợ chồng thường xuyên trực, nhận nhiệm vụ đột xuất nên phải sắp xếp công việc thật khoa học để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa chăm lo hai con.

"Hai vợ chồng phải sắp xếp rất khoa học để hỗ trợ nhau, vừa công việc cơ quan vừa việc nhà. Các con cũng được rèn tính tự lập từ nhỏ nên bốn thành viên đều cùng cố gắng", chị Phạm Thùy Tuy chia sẻ.

Tỉnh Gia Lai có gia đình Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Công an xã Tuy Phước Bắc được tuyên dương trong dịp này. Ảnh: Bảo Ngọc

Mỗi gia đình có một câu chuyện riêng, một hoàn cảnh riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự cảm thông và sẻ chia. Chính những mái ấm bình dị ấy đã tiếp thêm sức mạnh để người chiến sĩ vững vàng trước mọi thử thách, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

"Từ nhỏ, trong ký ức của em luôn có hình ảnh ba trong bộ cảnh phục Công an". Chia sẻ của em Lê Hồng Ngọc Thanh, sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, khiến nhiều người xúc động. Có thời gian em từng tủi thân vì cha thường xuyên vắng nhà, nhưng khi lớn lên, sự thiệt thòi ấy dần được thay bằng niềm tự hào. Hình ảnh người cha tận tụy, sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân đã trở thành động lực để em lựa chọn tiếp bước trên con đường ấy.

Điều ấn tượng là Ngọc Thanh không phải là người con duy nhất tiếp nối truyền thống gia đình. Trong lễ tuyên dương tại Gia Lai, không ít gia đình có hai, thậm chí ba thành viên cùng đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân. Đặc biệt, có gia đình cả bốn thành viên đều khoác trên mình bộ cảnh phục khi lên sân khấu vinh danh. Đó không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình mà còn là biểu tượng cho sự tiếp nối của truyền thống, trách nhiệm và lý tưởng phụng sự.

Gia đình Thiếu tá Đặng Trần Toàn (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) là một minh chứng. Hai vợ chồng đều công tác trong lực lượng Công an, hai con trai đều là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Theo Thiếu tá Đặng Trần Toàn, các con lựa chọn theo nghề không phải vì sự định hướng của cha mẹ mà bởi những điều các con chứng kiến từ nhỏ: sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi được phục vụ nhân dân.

"Hai bạn chỉ đăng ký duy nhất vào ngành Công an, hạ quyết tâm: không đỗ đại học thì học trung cấp, không được nữa thì đi nghĩa vụ, nhưng mục tiêu cuối cùng phải được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân", Thiếu tá Toàn tự hào chia sẻ.

Gia đình Thiếu tá Đặng Trần Toàn (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) tại Lễ tuyên dương gia đình Công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Ảnh: ĐVCC

Lễ tuyên dương đã khép lại, nhưng hành trình của những mái ấm giữ bình yên vẫn tiếp tục. Từ điểm hẹn Gia Lai, 58 gia đình sẽ trở về với những địa phương, đơn vị công tác khác nhau, tiếp tục những công việc bình dị của mình. Và cũng từ những mái ấm ấy, tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến sẽ tiếp tục được trao truyền, để hành trình giữ gìn bình yên của đất nước không chỉ được viết nên trên những tuyến đầu, mà còn bắt đầu từ mỗi gia đình./.