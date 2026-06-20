25 nghệ nhân Gia Lai tham gia các hoạt động “Ngày hội gia đình” tại Hà Nội

(GLO)- Sáng 20-6, 25 nghệ nhân Bahnar làng Nghe (xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã góp mặt vào các hoạt động tháng 6 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) với chủ đề “Ngày hội gia đình”.

Đây là chương trình ý nghĩa được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026).

Các nghệ nhân Bahnar làng Nghe (xã Kông Chro) trình diễn cồng chiêng vào sáng 20-6 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: Hồng Thắm

Trong 2 ngày 20 và 21-6, các nghệ nhân làng Nghe tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: Tái hiện nghi lễ Sơmă Kơcham (Lễ Mừng năm mới - lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Bahnar); trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống; giới thiệu nghề truyền thống (dệt vải, đan lát, tạc tượng…) cũng như nét đặc sắc của ẩm thực bản địa.

Nghệ nhân Đinh Thị Drinh, Chủ nhiệm CLB Dệt thổ cẩm làng Nghe giới thiệu nghề dệt truyền thống đến các du khách nhí. Ảnh: Hồng Thắm

Đoàn cũng trình diễn dân ca dân vũ “Mừng vui ngày hội gia đình” với các tiết mục ca ngợi tình yêu buôn làng, gia đình, cuộc sống như: Cho bé tắm suối, Ru con, Mừng hoa bằng lăng, Dọn vườn, Phát dọn đầu mùa, Đuổi chim ăn hoa màu, Mừng được mùa, Tiếng gọi đại ngàn…

Qua thanh âm cồng chiêng, những điệu xoang nhịp nhàng và lời dân ca mộc mạc, các nghệ nhân gửi tới du khách gần xa thông điệp về tình yêu gia đình, tình đoàn kết cộng đồng và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; cùng chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.