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Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

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ĐOAN NGỌC
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(GLO)- Chiều 9-7, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT và DL) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu địa phương trên cả nước. Bộ trưởng Bộ VH-TT và DL Lâm Thị Phương Thanh và các Thứ trưởng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, cùng lãnh đạo Sở VH-TT và DL tham dự hội nghị.

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Quang cảnh điểm cầu Gia Lai tham dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chiều 9-7. Ảnh: Đoan Ngọc

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030. Trọng tâm của ngành là thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành VH-TT và DL đã đạt nhiều kết quả toàn diện. Công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh với 26 văn bản trình cấp có thẩm quyền và 18 thông tư được ban hành. Du lịch tiếp tục là điểm sáng lớn khi đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế (tăng gần 15% so với cùng kỳ), khoảng 81 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 569 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ VH-TT và DL đã trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng 2 di tích quốc gia đặc biệt, công nhận 30 bảo vật quốc gia, xếp hạng 9 di tích quốc gia và ghi danh 12 di sản vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lĩnh vực thể thao ghi nhận 451 huy chương quốc tế; đặc biệt, đội tuyển U17 Việt Nam xuất sắc giành vé dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 và vô địch U17 Đông Nam Á...

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Du lịch tiếp tục là điểm sáng của ngành văn hóa - thể thao và du lịch trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong ảnh: Du khách tắm biển tại xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Đoan Ngọc

Tại hội nghị, các đại biểu và địa phương đã thảo luận, đề xuất giải pháp tập trung vào hoàn thiện thể chế; phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; thúc đẩy tăng trưởng du lịch và công nghiệp văn hóa; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Đồng thời, thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng tốc chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm 2026.

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