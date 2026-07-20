Gia Lai: Khai mạc Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài

(GLO)- Sáng 20-7, tại phường Pleiku, Chi hội Mỹ thuật (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài, thu hút gần 20 họa sĩ trên địa bàn tỉnh tham gia.

Trong thời gian 9 ngày (từ 18 đến 27-7), họa sĩ Trần Lãng - chuyên gia về chất liệu sơn mài đến từ Hà Nội và họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu - người cũng thành danh với chất liệu này tại Gia Lai sẽ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật thực hành và đồng hành cùng các hội viên.

Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài thu hút gần 20 họa sĩ trên địa bàn tỉnh tham gia. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đánh giá cao ý tưởng tổ chức trại bồi dưỡng chuyên về kỹ thuật thực hành sơn mài, một kỹ thuật khó trong lĩnh vực hội họa; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của chương trình trong việc khuyến khích tinh thần sáng tạo của hội viên.

Họa sĩ Trần Lãng (trái) trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật thực hành sơn mài cho các hội viên tham gia Trại bồi dưỡng. Ảnh: Lam Nguyên

Toàn bộ số tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ được trưng bày, triển lãm chính thức chào mừng Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (dự kiến diễn ra từ ngày 28 đến 29-7).