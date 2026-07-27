Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Gia Lai: Bế mạc trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN

(GLO)- Chiều 26-7, Chi hội Mỹ thuật (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai) tổ chức bế mạc trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài sau 9 ngày diễn ra tại phường Pleiku.

Trại bồi dưỡng do họa sĩ Trần Lãng (Hà Nội) và Hồ Thị Xuân Thu (Gia Lai) - hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và có nhiều kinh nghiệm sáng tác với chất liệu sơn mài trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật thực hành.

6f868ec99c451d1b4454.jpg
Lễ bế mạc trại bồi dưỡng diễn ra chiều 26-7. Ảnh: Lam Nguyên

Sau khi được tiếp thu những kiến thức nền tảng về kỹ thuật sơn mài như xử lý vóc, phác thảo trên vóc, cách vận dụng chất liệu cũng như các công đoạn mài, phủ… 20 hội viên là họa sĩ, nhà điêu khắc trên địa bàn tỉnh đã hoàn thiện 22 bức sơn mài. Các tác phẩm đa dạng về phong cách biểu đạt cũng như chủ đề, từ tĩnh vật, tình yêu, nét xuân thì… đến vẻ đẹp bản sắc văn hóa vùng miền.

Nhận xét về chất lượng tác phẩm, họa sĩ Trần Lãng khẳng định: “Có thể nói, trại bồi dưỡng đã có những thành công bước đầu. Mỗi tác phẩm một vẻ và đều xứng đáng được trưng bày để anh em đồng nghiệp và công chúng thấy được sức lao động, sự đam mê của các nghệ sĩ dành cho chất liệu sơn mài”.

fb6b16a2072e8670df3f.jpg
Họa sĩ Trần Lãng (bìa phải) chia sẻ niềm vui về những thành công bước đầu của trại bồi dưỡng. Ảnh: Lam Nguyên

Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật tỉnh Lê Trọng Nghĩa động viên các hội viên tham gia trại bồi dưỡng nuôi giữ đam mê với chất liệu sơn mài, qua đó tạo đột phá trong sáng tạo nghệ thuật và làm phong phú thêm diện mạo mỹ thuật Gia Lai.

Được biết, số tác phẩm này sẽ được trưng bày nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (dự kiến diễn ra trong tháng 8 - 2026).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Có thể bạn quan tâm

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

E-magazine Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

Emagazine

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động, Hồn Gỗ (87 Ngô Thì Nhậm, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) không đơn thuần là một quán cà phê mà là nơi ông Trần Đức Vinh (SN 1975) dành hơn 25 năm lưu giữ hơn 100 tác phẩm gỗ lũa cùng nhiều nông cụ, vật dụng gắn với quê hương Bình Định trước đây.

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.

Tiếng trống kơ-toang luôn gắn với các lễ hội truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của người Chăm H’roi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tiếng trống kể chuyện đại ngàn

Văn hóa

(GLO)- Giải A tại phần thi Liên hoan văn nghệ quần chúng của Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI-năm 2026 vừa diễn ra ở tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 5 là phần thưởng xứng đáng dành cho tiết mục diễn tấu trống kơ-toang (trống đôi) của đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai).

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, người Jrai có một nghi lễ thiêng liêng gọi là lễ tạ ơn (lễ báo hiếu). Hiện nay, nghi lễ này vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn ở nhiều cộng đồng Jrai vùng hạ lưu sông Ba với những nghi thức cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

Văn hóa

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

null