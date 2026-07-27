Gia Lai: Bế mạc trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài

(GLO)- Chiều 26-7, Chi hội Mỹ thuật (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai) tổ chức bế mạc trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài sau 9 ngày diễn ra tại phường Pleiku.

Trại bồi dưỡng do họa sĩ Trần Lãng (Hà Nội) và Hồ Thị Xuân Thu (Gia Lai) - hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và có nhiều kinh nghiệm sáng tác với chất liệu sơn mài trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật thực hành.

Lễ bế mạc trại bồi dưỡng diễn ra chiều 26-7. Ảnh: Lam Nguyên

Sau khi được tiếp thu những kiến thức nền tảng về kỹ thuật sơn mài như xử lý vóc, phác thảo trên vóc, cách vận dụng chất liệu cũng như các công đoạn mài, phủ… 20 hội viên là họa sĩ, nhà điêu khắc trên địa bàn tỉnh đã hoàn thiện 22 bức sơn mài. Các tác phẩm đa dạng về phong cách biểu đạt cũng như chủ đề, từ tĩnh vật, tình yêu, nét xuân thì… đến vẻ đẹp bản sắc văn hóa vùng miền.

Nhận xét về chất lượng tác phẩm, họa sĩ Trần Lãng khẳng định: “Có thể nói, trại bồi dưỡng đã có những thành công bước đầu. Mỗi tác phẩm một vẻ và đều xứng đáng được trưng bày để anh em đồng nghiệp và công chúng thấy được sức lao động, sự đam mê của các nghệ sĩ dành cho chất liệu sơn mài”.

Họa sĩ Trần Lãng (bìa phải) chia sẻ niềm vui về những thành công bước đầu của trại bồi dưỡng. Ảnh: Lam Nguyên

Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật tỉnh Lê Trọng Nghĩa động viên các hội viên tham gia trại bồi dưỡng nuôi giữ đam mê với chất liệu sơn mài, qua đó tạo đột phá trong sáng tạo nghệ thuật và làm phong phú thêm diện mạo mỹ thuật Gia Lai.

Được biết, số tác phẩm này sẽ được trưng bày nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (dự kiến diễn ra trong tháng 8 - 2026).