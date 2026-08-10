Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(GLO)- Di tích Champa An Phú (tổ 11, phường An Phú) vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 7-8-2026. Các đợt khai quật khảo cổ cho thấy đây là công trình kiến trúc đền thờ Champa từng tồn tại cách đây khoảng 1.000 năm.

Di tích Champa An Phú cách trung tâm Pleiku khoảng 10km về phía Đông, còn có các tên gọi như Gò Ông Đàn, Gò Tháp, Tháp Chăm Phú Thọ, Rông Yang...

Di tích từng được các giáo sĩ phương Tây và học giả người Pháp khảo sát, ghi chép từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Các đợt khai quật đã phát hiện cấu trúc kho thiêng (hố thiêng) tại di tích Champa An Phú. Ảnh: H.N

Kết quả các đợt khai quật khảo cổ từ năm 2022 đến 2024 đã cung cấp nhiều bằng chứng quan trọng, cho thấy đây là một đền thờ Phật giáo của người Champa, được xây dựng khoảng 1.000 năm trước.

Các cuộc khai quật đã phát hiện nhiều hiện vật, di vật và thành phần kiến trúc có giá trị đặc biệt trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và xã hội của Gia Lai, Tây Nguyên; đồng thời bổ sung những tư liệu mới cho nghiên cứu văn hóa Champa ở Việt Nam và trên thế giới.

Cấu trúc trung tâm hố thiêng di tích An Phú. Ảnh: Nguyễn Xuân Toản

Đáng chú ý, trong cuộc khai quật năm 2024, các nhà khảo cổ phát hiện cấu trúc kho thiêng hình chữ Vạn. Bên trong có một bộ đồ ký cúng bằng vàng, trong đó một miếng vàng lớn khắc bài kệ Duyên sinh.

Sưu tập đồ thờ bằng vàng phát hiện tại di tích Champa An Phú đã được công nhận là Bảo vật quốc gia đầu năm 2026, cho thấy giá trị đặc biệt của di tích cũng như những phát hiện khảo cổ tại đây.

Bảo vật quốc gia bình đặt trên hoa sen 8 cánh bằng vàng phát hiện tại di tích Champa An Phú. Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo quyết định của UBND tỉnh, di tích Champa An Phú có tổng diện tích trên 8.400 m², gồm 2 khu vực bảo vệ I và II. UBND phường An Phú được giao quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Việc xếp hạng là cơ sở để bảo vệ, nghiên cứu và phát huy giá trị di tích khảo cổ đặc biệt này.