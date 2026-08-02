Gia Lai: Trang nghiêm lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam

(GLO)- Sáng 2-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 cùng các đại biểu và các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế tham dự lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu chuỗi hoạt động Liên hoan.

Trong không khí trang nghiêm tại Đài Kính Thiên (xã Bình Phú), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, thành kính đọc văn tế và cùng đại biểu, các đoàn võ thuật trong và ngoài nước hành lễ dâng hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đọc văn tế, dâng hương tại Đài Kính Thiên, mở đầu chuỗi hoạt động của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Ảnh: Đoan Ngọc

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) để thực hiện nghi lễ dâng hoa trước Tượng đài Hoàng đế Quang Trung, tưởng niệm công lao của Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước và phát huy truyền thống võ học Việt Nam.

Đại biểu và các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế dâng hoa tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Đoan Ngọc

Tại tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dâng hương, đọc văn tế để xin rước ngọn lửa thiêng đưa về nhà thờ Tổ võ cổ truyền Bình Định trong khuôn viên Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn). Nghi thức rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt biểu trưng cho tinh thần thượng võ, ý chí quật cường và sự tiếp nối, lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam, võ cổ truyền Bình Định đến bạn bè quốc tế.

Nghi thức rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt biểu trưng cho tinh thần thượng võ và sự lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Đoan Ngọc

Nghi thức rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt biểu trưng cho tinh thần thượng võ và sự lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Đoan Ngọc

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 5-8-2026 với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, quy tụ 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ các quốc gia: Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan, Maroc, Ý, Nga, Trung Quốc, Algeria; cùng hàng chục đoàn võ thuật trong nước và tỉnh Gia Lai tham gia. Sau chuỗi hoạt động dâng hương, dâng hoa và rước lửa thiêng, lễ khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào tối nay (ngày 2-8) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Ngọn lửa thiêng được đưa về nhà thờ Tổ võ cổ truyền để thắp lên đài trong đêm khai mạc Liên hoan vào tối nay (ngày 2-8). Ảnh: Đoan Ngọc

Các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế tham gia chuỗi hoạt động dâng hương, dâng hoa và rước lửa thiêng trước lễ khai mạc Liên hoan. Ảnh: Đoan Ngọc

Trong khuôn khổ Liên hoan còn có các hoạt động được tổ chức tại phường Quy Nhơn và một số phường, xã của tỉnh Gia Lai, gồm: Triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) từ ngày 1 đến hết ngày 5-8; đồng diễn, giao lưu võ cổ truyền tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn) vào ngày 3-8; chương trình giao lưu biểu diễn võ cổ truyền kết hợp tham quan tại di tích An Khê Trường (phường An Khê), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), chùa Long Phước (xã Tuy Phước) trong ngày 4-8; tham quan tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc), Tiểu chủng viện Làng Sông (xã Tuy Phước), Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam) vào sáng 5-8; lễ bế mạc Liên hoan diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) vào tối 5-8.