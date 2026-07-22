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Từ 1-9, áp dụng quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VGP News, TTO)

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 287/2026/NĐ-CP quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-9-2026, thay thế các quy định hiện hành về nhuận bút, thù lao và lần đầu quy định thống nhất về tiền bản quyền đối với tác phẩm báo chí.

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Nghị định số 287/2026/NĐ-CP quy định cụ thể về tiền bản quyền đối với hoạt động sáng tạo cũng như khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí. Ảnh minh họa: M.T/ChatGPT

Theo Nghị định, đối với tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in và báo chí điện tử, tiền bản quyền sáng tạo được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Đối với tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh và truyền hình, tiền bản quyền sáng tạo được tính trong đơn giá sản xuất tác phẩm báo chí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thực hiện nhiệm vụ đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, căn cứ các trường hợp quy định tại Nghị định, thẩm quyền quyết định và cơ chế tự chủ của cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật, người đứng đầu cơ quan báo chí hoặc cấp có thẩm quyền được quyết định mức tiền bản quyền khuyến khích nhằm ghi nhận, động viên các tác phẩm có chất lượng.

Đối với tiền bản quyền khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in và báo chí điện tử, Nghị định quy định cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý, hoặc tổ chức được phân cấp, ủy quyền sẽ thỏa thuận với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng trên cơ sở tiêu chí về tần suất, thời lượng, vị trí sử dụng, mục đích, phạm vi, hình thức, phương tiện khai thác, sử dụng, doanh thu (nếu có) hoặc tiêu chí khác theo quy định của pháp luật có liên quan nhưng không được thấp hơn 20% tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm.

Trường hợp khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in, báo điện tử mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan nhằm mục tiêu tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại dành cho trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Đối với tiền bản quyền khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh, truyền hình, Nghị định quy định tiền bản quyền đối với tác phẩm báo chí do cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý hoặc tổ chức được phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật thỏa thuận với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng không thấp hơn khung chi trả đối với các thể loại tác phẩm quy định tại Nghị định.

Trường hợp khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh, truyền hình mà cơ quan báo chí hoạt động phát thanh, hoạt động truyền hình thực hiện khai thác, sử dụng không có nguồn thu từ tài trợ quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào thì số tiền bản quyền chi trả bằng 30% khung chi trả quy định.

Đối với việc khai thác, sử dụng tác phẩm phát thanh, truyền hình từ lần thứ hai trở đi, mức tiền bản quyền được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, căn cứ vào tần suất sử dụng, thời lượng, khung giờ phát sóng, phương tiện, nền tảng khai thác, doanh thu (nếu có) và các tiêu chí khác theo quy định.

Nghị định cũng quy định, trường hợp khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan nhằm phục vụ mục tiêu tuyên truyền, không vì mục đích thương mại dành cho trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì không phải xin phép và không phải trả tiền bản quyền.

Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm vẫn phải ghi rõ tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm theo quy định.

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