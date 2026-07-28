Triển lãm Mỹ thuật khu vực V: Gia Lai có 72 tác phẩm được chọn trưng bày

(GLO)- Theo thông tin từ Hội Mỹ thuật Việt Nam, tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026, Gia Lai có 72 tác phẩm của 57 tác giả được chọn trưng bày.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 15-8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), do Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức.

Tác phẩm Quy Nhơn – khắc phục sau siêu bão Kalmaegi (họa sĩ Lê Kỳ)

Tác phẩm Hóng chuyện đêm trăng (họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu)

Có tổng cộng 257 tác phẩm của 217 họa sĩ, nhà điêu khắc tại Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk và TP. Đà Nẵng sẽ được trưng bày tại triển lãm, qua đó khuyến khích và phát huy tư duy sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ; thúc đẩy hoạt động mỹ thuật của khu vực ngày càng phát triển.

Sự kiện cũng góp phần thu hút du khách yêu nghệ thuật nhân Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.