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Xã Phú Túc khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ I

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HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
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(GLO)- Sáng 8-8, UBND xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số và Phiên chợ kết nối nông sản, giới thiệu sản phẩm OCOP lần thứ I với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc”.

Đây là sự kiện nhằm góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP của địa phương, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026.

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Buôn Đất Bằng (xã Phú Túc) tái hiện lễ bỏ mả của người Jrai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ngày hội có sự tham gia của 14 đoàn đến từ các thôn, buôn trên địa bàn xã cùng 3 đoàn giao lưu đến từ các xã Ia Rsai, Ia Dreh và Uar, với hơn 400 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và vận động viên.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng, phục dựng các nghi lễ, lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; diễu hành cồng chiêng đường phố; thi giã gạo chày đôi; thi nhảy bao bố tiếp sức và kéo co không dây nam, nữ.

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Tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bên cạnh đó còn có không gian giới thiệu, thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Điểm nhấn của sự kiện là Phiên chợ kết nối nông sản và giới thiệu sản phẩm OCOP với 24 gian hàng, trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP, dược liệu, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm văn hóa truyền thống và đặc sản địa phương…

Ngày hội nhằm tạo không gian giao lưu văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, đồng thời thúc đẩy liên kết tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.

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Buôn Thành Công (xã Phú Túc) tái hiện lễ tạ ơn của người Jrai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phát biểu tại ngày hội, ông Phạm Đình Tứ - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Túc, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội - nhấn mạnh: Ngày hội được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Đây cũng là dịp tôn vinh văn hóa các dân tộc, khuyến khích nghệ nhân trao truyền di sản; động viên thế hệ trẻ tiếp nối, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống văn hóa trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh đặc sắc tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số xã Phú Túc:

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Một bộ chiêng cổ trong lễ cúng cơm mới của đoàn nghệ nhân buôn Chư Ngọc. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Ngày hội là dịp để các thôn, buôn giới thiệu những bộ cồng chiêng cổ lẫn dàn chiêng mới được gìn giữ trong cộng đồng. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Đoàn nghệ nhân buôn Ia Mlah tái hiện lễ cúng Yàng Pú cầu sức khỏe. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Ngày hội là dịp nhìn lại hành trình bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn hóa trong cộng đồng. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Tái hiện giá trị ẩm thực của người Jrai. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Gian hàng buôn Ma Giai (xã Phú Túc) giới thiệu loại gạo đỏ gắn với văn hóa làm lúa rẫy của đồng bào Chăm H'roi. Ảnh: Hoàng Ngọc
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