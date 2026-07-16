Gia Lai: 4 cụm rạp hưởng ứng Tuần phim kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(GLO)- Từ ngày 21 đến 28-7, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) sẽ diễn ra tại 190 cụm rạp trên phạm vi toàn quốc. Gia Lai có 4 cụm rạp hưởng ứng sự kiện này.

Tuần phim do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân người có công với cách mạng và phát huy vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống cách mạng.

Các bộ phim sẽ được chiếu miễn phí tại Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo đó, 4 cụm rạp tại Gia Lai sẽ hưởng ứng Tuần phim thông qua việc tổ chức 2 suất chiếu miễn phí mỗi ngày (vào 10 giờ và 16 giờ) từ ngày 22 đến hết ngày 24-7.

Đó là các cụm rạp: Starlight Quy Nhơn (tầng 8 - số 52A đường Tăng Bạt Hổ, phường Quy Nhơn); Starlight Gia Lai (53 Quang Trung, phường Pleiku); CGV Kim Cúc Plaza (tầng 3, Trung tâm thương mại Go, Khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Quy Nhơn Nam) và rạp phim EVG - Bình Định (tầng 2, số 312 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn).

Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước và sự hi sinh của các thế hệ đi trước như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ.

Poster phim "Đừng đốt", một bộ phim hay về cuộc đời liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Lịch chiếu được đăng tải trên website của rạp và các phương tiện truyền thông khác như: báo điện tử, đài PT-TH, cổng thông tin các địa phương, các ứng dụng VTVGo, TV360...

Vé xem phim phát trực tiếp tại quầy vé của rạp trước buổi chiếu từ 3-5 ngày, khán giả đến lấy vé xem phim tại các cụm rạp theo lịch chiếu đã ấn định. Bên cạnh đó, các rạp sẽ dành 1-2 hàng ghế cho cựu chiến binh, gia đình chính sách... đến xem trực tiếp mà không cần lấy vé từ trước.