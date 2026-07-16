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Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thanh cơ sở cho cán bộ cấp xã

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ANH TÚC ANH TÚC THANH SÁNG
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(GLO)- Sáng 15-7, tại xã An Lão, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã An Lão tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thanh cơ sở cho gần 50 cán bộ phụ trách công tác truyền thanh của các xã: An Lão, An Hòa, An Vinh và An Toàn.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Sáng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 5 chuyên đề gồm: một số nội dung cơ bản của Luật Báo chí năm 2025 và các quy định mới về hoạt động báo chí, truyền thông, phát thanh cơ sở trong giai đoạn chuyển đổi số; kỹ năng phát hiện đề tài, thu thập, kiểm chứng thông tin, chụp ảnh, quay video, ghi âm bằng điện thoại thông minh; kỹ năng viết tin, bài phát thanh, đặt tiêu đề, xây dựng bố cục và biên tập tin, bài; hướng dẫn xây dựng bản tin phát thanh cơ sở, cộng tác tin, bài trên môi trường số, quy trình gửi tin, ảnh, video và khai thác thông tin từ các nguồn chính thống phục vụ công tác tuyên truyền; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ biên tập tin, bài phát thanh, xây dựng câu lệnh (prompt), sử dụng AI để biên tập, tóm tắt văn bản, đặt tiêu đề, chuẩn hóa văn phong và những lưu ý khi ứng dụng AI trong hoạt động thông tin, truyền thông.

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Báo cáo viên Đoàn Minh Dưỡng (bìa phải) trao đổi với học viên tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Thanh Sáng

Báo cáo viên Đoàn Minh Dưỡng - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã giới thiệu những điểm mới của Luật Báo chí năm 2025 và các văn bản liên quan, tập trung vào trách nhiệm cung cấp, chia sẻ thông tin; các quy định về hoạt động báo chí trên nền tảng số; những nội dung cần lưu ý để phòng tránh vi phạm trên môi trường mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Bên cạnh đó, học viên còn được trang bị các kỹ năng thực hành như viết tin ngắn, bài phản ánh; thực hiện phỏng vấn; chụp ảnh báo chí; khai thác, kiểm chứng thông tin; biên tập sản phẩm báo chí và chủ động phát hiện, cung cấp thông tin từ cơ sở.

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Học viên tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Sáng

Lớp tập huấn cũng dành thời gian trao đổi về vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở trong kỷ nguyên số; kỹ năng lựa chọn loại hình truyền tải phù hợp như ảnh, video, âm thanh, đồ họa; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông ở cơ sở.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày (15 và 16-7). Kết thúc khóa học, các học viên hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

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