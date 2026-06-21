Chuyên trang Welcome to Gia Lai đạt giải B sản phẩm báo chí ấn tượng

(GLO)- Tại Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 21-6, chuyên trang “Welcome to Gia Lai” của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai vinh dự là 1 trong 11 giải B Giải Sản phẩm báo chí ấn tượng.

Chuyên trang "Welcome to Gia Lai" là một sản phẩm báo chí do Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thực hiện nhằm thiết thực chào mừng sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Giao diện chính của chuyên trang "Welcome to Gia Lai".

Chuyên trang dành toàn bộ dung lượng để cập nhật, sản xuất các tác phẩm báo chí về con người, vùng đất, văn hóa và những điểm đến hấp dẫn, đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Gia Lai.

Qua từng bài viết, hình ảnh và câu chuyện, độc giả sẽ cảm nhận được một Gia Lai giàu bản sắc văn hóa, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan đa dạng với sự giao hòa của núi rừng hùng vĩ và biển cả bao la.

Chuyên trang "Welcome to Gia Lai" đạt giải B Giải Sản phẩm Báo chí ấn tượng.

“Welcome to Gia Lai” còn là cầu nối đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Những câu chuyện về đời sống, phong tục tập quán, ẩm thực, lễ hội cùng nhịp sống hiện đại đang từng ngày đổi thay góp phần khắc họa một Gia Lai năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển.

Thông qua việc ứng dụng đa dạng các loại hình báo chí hiện đại như video, podcast, short video, e-magazine, infographic và ảnh chất lượng cao, chuyên trang kỳ vọng mang đến cho độc giả những trải nghiệm sinh động, hấp dẫn; đồng thời góp phần lan tỏa vẻ đẹp của vùng đất và con người Gia Lai, thúc đẩy phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.