Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Gia Lai hôm nay

Hội Báo toàn quốc năm 2026:

Chuyên trang Welcome to Gia Lai đạt giải B sản phẩm báo chí ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG LINH PHƯƠNG LINH

(GLO)- Tại Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 21-6, chuyên trang “Welcome to Gia Lai” của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai vinh dự là 1 trong 11 giải B Giải Sản phẩm báo chí ấn tượng.

Chuyên trang "Welcome to Gia Lai" là một sản phẩm báo chí do Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thực hiện nhằm thiết thực chào mừng sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

giao-dien-chuyen-trang-welcome-to-gia-lai.png
Giao diện chính của chuyên trang "Welcome to Gia Lai".

Chuyên trang dành toàn bộ dung lượng để cập nhật, sản xuất các tác phẩm báo chí về con người, vùng đất, văn hóa và những điểm đến hấp dẫn, đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Gia Lai.

Qua từng bài viết, hình ảnh và câu chuyện, độc giả sẽ cảm nhận được một Gia Lai giàu bản sắc văn hóa, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan đa dạng với sự giao hòa của núi rừng hùng vĩ và biển cả bao la.

giay-chung-nhan.jpg
Chuyên trang "Welcome to Gia Lai" đạt giải B Giải Sản phẩm Báo chí ấn tượng.

“Welcome to Gia Lai” còn là cầu nối đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Những câu chuyện về đời sống, phong tục tập quán, ẩm thực, lễ hội cùng nhịp sống hiện đại đang từng ngày đổi thay góp phần khắc họa một Gia Lai năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển.

Thông qua việc ứng dụng đa dạng các loại hình báo chí hiện đại như video, podcast, short video, e-magazine, infographic và ảnh chất lượng cao, chuyên trang kỳ vọng mang đến cho độc giả những trải nghiệm sinh động, hấp dẫn; đồng thời góp phần lan tỏa vẻ đẹp của vùng đất và con người Gia Lai, thúc đẩy phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, đối với giải Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc, Ban tổ chức đã bình chọn và quyết định trao 9 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 17 giải khuyến khích.

Đối với giải Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc, Ban tổ chức đã trao 6 giải A, 11 giải B, 17 giải C, 12 giải khuyến khích.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên Việt Nam - Lào, tự hào tiếp bước

Thanh niên Việt - Lào tự hào tiếp bước

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chương trình tình nguyện và Ngày hội giao lưu văn hóa do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức tại xã Vĩnh Thạnh không chỉ để lại những công trình, phần việc ý nghĩa mà còn là cách để tuổi trẻ hai nước viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Lào đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra các dự án hạ tầng, làm việc với lãnh đạo 7 phường khu vực Hoài Nhơn (cũ); chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện quy hoạch đô thị, xây dựng Hoài Nhơn trở thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh.

Ươm mầm tài năng Pickleball nhí ở phố núi.

Ươm mầm tài năng pickleball nhí ở phố núi

Thể thao

(GLO)- Pickleball đang là môn thể thao thịnh hành hàng đầu ở phố núi, với nhu cầu tập luyện ở nhiều lứa tuổi, trong đó có trẻ em, thanh thiếu niên. Câu lạc bộ (CLB) Pickleball Junior Phạm Gia Khang là nơi hiếm hoi quy tụ những tay vợt nhí tài năng nhằm bồi dưỡng, ươm mầm cho tương lai.

Xanh lại những vùng “đất chết”

Xanh lại những vùng “đất chết”

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Từ năm 2024 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội Khảo sát kỹ thuật/Rà phá bom mìn (Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3) đã rà phá, làm sạch nhiều diện tích đất canh tác ở các làng Canh Lãnh, Canh Thành (xã Vân Canh) giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai.

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai

Kỹ năng sống

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và Tháng Hành động vì trẻ em, ngày 24-5, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) phối hợp CLB Nhịp sống yêu thương (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Quốc tế thiếu nhi với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các thành viên Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, bộ môn thể thao trí tuệ tạo được những dấu ấn nhất định. Với nền tảng phong trào sôi động, sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết, môn cờ tỉnh nhà được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.