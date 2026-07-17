Học viện King Sejong Quy Nhơn: Kết nối bằng ngôn ngữ, lan tỏa bằng văn hóa

(GLO)- Cùng với sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt - Hàn tại Gia Lai, Học viện King Sejong Quy Nhơn không chỉ duy trì các lớp dạy tiếng Hàn miễn phí mà còn đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, từng bước trở thành cầu nối đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với người dân địa phương.

Được UBND quận Yongsan (Seoul, Hàn Quốc) phối hợp với Quỹ Học viện King Sejong thành lập từ năm 2017, Học viện King Sejong Quy Nhơn (109 Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn) duy trì các lớp dạy tiếng Hàn miễn phí dành cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày 14-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Học viện King Sejong Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Sau gần 10 năm hoạt động, mỗi học kỳ học viện có khoảng 280-300 học viên theo học, có thời điểm số lượng còn cao hơn; trung bình mỗi năm thu hút khoảng 600 học viên, chủ yếu trong độ tuổi từ 20 đến 40.

Là một trong những học viên gắn bó với học viện, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1994, phường Quy Nhơn Bắc) cho biết việc tham gia các lớp học đã mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

“Thầy cô rất thân thiện, nhiệt tình. Khi tôi chưa hiểu bài đều được hướng dẫn lại rất kỹ. Điều tôi thích nhất là ngoài học tiếng Hàn còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa như làm đồ thủ công, tìm hiểu địa lý Hàn Quốc hay các trò chơi truyền thống. Nhờ vậy, việc học trở nên gần gũi, thú vị hơn và tôi có thêm động lực để gắn bó lâu dài với tiếng Hàn” - chị Tuyền chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (bìa trái) tham gia lớp trải nghiệm chế biến các món kimchijeon và tteokbokki do Học viện King Sejong Quy Nhơn tổ chức. Ảnh: NVCC

Theo chị Phạm Thị Hoàng Tài - nhân viên điều hành Học viện King Sejong Quy Nhơn, mục tiêu của học viện không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy ngoại ngữ mà còn tạo môi trường để học viên tiếp cận văn hóa Hàn Quốc thông qua nhiều hoạt động thực tế.

“Chúng tôi mong muốn người học có cơ hội sử dụng tiếng Hàn trong những hoạt động thực tế, từ đó hiểu hơn về con người và văn hóa Hàn Quốc. Khi ngôn ngữ gắn với trải nghiệm, học viên sẽ hứng thú hơn, ghi nhớ tốt hơn và tự tin vận dụng trong cuộc sống cũng như công việc” - chị Tài chia sẻ.

Không khí cởi mở, thân thiện cùng sự tương tác tích cực tạo nên sức hút cho các lớp học tiếng Hàn miễn phí tại Học viện King Sejong Quy Nhơn. Ảnh: D.L﻿

Từ định hướng đó, Học viện thường xuyên tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm văn hóa phù hợp với từng nhóm học viên như trải nghiệm võ Taekwondo, các lớp học văn hóa theo chủ đề, cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho học viên từ trình độ sơ cấp trở lên... Đặc biệt, học viên đạt giải nhất hạng mục trung cấp tại cuộc thi nói tiếng Hàn hằng năm sẽ được Quỹ Học viện King Sejong tài trợ chuyến trải nghiệm tại Hàn Quốc từ 7 đến 10 ngày.

Một trong những hoạt động thu hút đông đảo bạn trẻ thời gian gần đây là workshop K-Beauty diễn ra ngày 10 và 11-7 tại FLC City Hotel Beach Quy Nhơn và ngày 12-7 tại Anya Premier Beachfront Hotel Quy Nhơn. Không chỉ được các chuyên gia hướng dẫn phong cách trang điểm theo xu hướng Hàn Quốc, người tham gia còn được học thêm từ vựng liên quan đến mỹ phẩm, chăm sóc da và trực tiếp thực hành ngay tại chương trình.

Chăm chú theo dõi chuyên gia hướng dẫn, em Bùi Bích Nguyên (SN 2008, xã Tuy Phước) cho biết trước đây từng tham gia hoạt động giao lưu với sinh viên Hàn Quốc nên vô cùng hứng thú với các hoạt động liên quan đến đất nước này.

“Tuy không phải là học viên của Học viện nhưng khi biết có workshop, em đăng ký tham gia ngay. Điều em thích nhất là được trực tiếp thực hành dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Đây là trải nghiệm mà trước đây em rất ít có cơ hội tiếp cận” - Nguyên chia sẻ.

Không chỉ giảng dạy tiếng Hàn và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, Học viện còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách Hàn Quốc tại địa phương. Theo đó, ngày càng nhiều khách Hàn Quốc đến Gia Lai, trong khi nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn sử dụng các công cụ AI để dịch thực đơn sang tiếng Hàn nên nội dung chưa thật sự chuẩn xác. Từ thực tế đó, Học viện triển khai chương trình hỗ trợ dịch miễn phí thực đơn sang tiếng Hàn cho các cơ sở kinh doanh, đến nay đã đồng hành cùng 50 nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.

Học viện King Sejong Quy Nhơn thảo luận về việc triển khai hoạt động dịch miễn phí thực đơn sang tiếng Hàn và tổ chức workshop K-Beauty tại khách sạn Anya Premier Beachfront Hotel Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Học viện hiện hợp tác với Anya Hotel Group Quy Nhơn và FLC City Hotel Beach Quy Nhon nhằm triển khai các lớp học tiếng Hàn miễn phí, đồng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, ngôn ngữ Hàn Quốc, quảng bá hình ảnh của các đơn vị và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, du lịch...

Ông Ahn Ki Joon - Giám đốc Văn phòng Giao lưu Quốc tế quận Yongsan, Học viện King Sejong Quy Nhơn cho biết, cùng với việc duy trì các lớp học tiếng Hàn miễn phí, Học viện sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu để người học tiếp cận ngôn ngữ thông qua trải nghiệm văn hóa.

“Chúng tôi quan niệm học tiếng Hàn không chỉ là học ngoại ngữ mà còn là trao đổi văn hóa. Vì vậy, học viện sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động trải nghiệm như làm kimchi, giao lưu K-Pop và mời các thực tập sinh Hàn Quốc sang chia sẻ về điện ảnh, phim và kịch Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn Học viện King Sejong Quy Nhơn không chỉ là nơi dạy tiếng Hàn mà còn là cầu nối để người dân Gia Lai hiểu hơn về văn hóa Hàn Quốc, mở rộng cơ hội học tập, việc làm và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên” - ông Ahn Ki Joon thông tin thêm.