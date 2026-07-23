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Gia Lai hôm nay

Lễ hội hoa FLC Quy Nhơn 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15-8 đến 15-9

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ hội hoa FLC Quy Nhơn năm 2026 tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. 

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Không gian Lễ hội hoa rực rỡ sắc màu với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa của Gia Lai đến du khách. Ảnh: BTC

Lễ hội hoa FLC Quy Nhơn năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15-8 đến 15-9-2026, với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển”, trưng bày các loài hoa đặc trưng của núi rừng đại ngàn cùng nhiều giống hoa đến từ khắp các vùng miền trong khuôn viên Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và giải trí sẽ được tổ chức mang thông điệp kết nối “Đại ngàn chạm biển xanh” của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, như: đêm giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (dự kiến tổ chức định kỳ vào tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn).

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Lễ hội hoa FLC Quy Nhơn năm 2026 diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Ảnh: BTC

Lễ khai mạc Lễ hội hoa dự kiến diễn ra vào tối 15-8, kết hợp chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa tầm thấp; hứa hẹn tạo nên không khí sôi động, đầy màu sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

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