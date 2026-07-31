Tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

(GLO)- Không chỉ là sân chơi dịp hè dành cho các cầu thủ nhí, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 còn phản ánh sự chuyển mình của phong trào bóng đá cơ sở. Sự phát triển, đầu tư của các đội bóng đang mở ra nguồn lực kế cận đầy triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà.

Diễn ra từ ngày 21 đến 25-7, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 - tranh cúp Hoa Sen Home do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Bóng đá tỉnh tổ chức.

Giải quy tụ 58 đội bóng (31 đội U10 và 27 đội U12) đến từ các địa phương, trung tâm và câu lạc bộ bóng đá cộng đồng trong tỉnh.

Không chỉ quy tụ số lượng lớn các đội bóng tham dự, giải còn ghi nhận sự tiến bộ rõ nét về chất lượng chuyên môn khi nhiều đội bóng trẻ thể hiện tư duy chơi bóng hiện đại, kỹ năng cá nhân ngày càng hoàn thiện và tinh thần thi đấu cống hiến.

Nhiều trận đấu diễn ra quyết liệt đến những phút cuối, đặc biệt hai trận chung kết đã mang đến những màn rượt đuổi tỷ số và loạt sút luân lưu nghẹt thở, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Trước đối thủ giàu sức chiến đấu là đội xã Chư Sê, các cầu thủ U10 của đội phường Bình Định nhập cuộc đầy tự tin, liên tục tạo ra sức ép, nhạy bén nắm bắt cơ hội ghi bàn và giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trong trận chung kết giàu cảm xúc. Đội U10 Phường Bình Định khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng 6 trận, ghi 33 bàn, chỉ để lọt lưới 4 bàn.

Đằng sau thành tích ấy là dấu ấn của HLV Nguyễn Văn Thịnh (SN 1985), người nhiều năm gắn bó với bóng đá cộng đồng ở khu vực An Nhơn. Sau khi chia tay sân cỏ, anh mở các lớp bóng đá cộng đồng tại địa phương, tham gia các giải giao hữu để học trò có thêm cơ hội thi đấu và tích lũy kinh nghiệm.

Những trận cầu sôi nổi là "trái ngọt" từ sự kiên trì đầu tư và chăm bồi lực lượng bóng đá trẻ ở các địa phương. Ảnh: H.V

HLV Nguyễn Văn Thịnh nhận xét: “Chất lượng chuyên môn của giải rất tốt, các đội đều có sự chuẩn bị bài bản và thi đấu với tinh thần rất đáng khen ngợi. Cảm ơn Ban Tổ chức đã tạo ra một sân chơi thực sự ý nghĩa để các cháu được thi đấu, giao lưu trong dịp hè.

Thực chất, mỗi năm chỉ có một giải bóng đá cấp tỉnh là khá ít. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng đưa các em tham gia giao lưu trong khu vực, trong tỉnh để có thêm cơ hội cọ xát. Chỉ khi được thi đấu nhiều, các cháu mới tích lũy được kinh nghiệm, bản lĩnh và phát triển toàn diện hơn”.

Ở một diễn biến khác, hành trình đăng quang của đội xã Ia Krái lại đến từ tinh thần thi đấu của các cầu thủ và cả cách HLV xây dựng chiến thuật, rèn giũa từng chi tiết trước và trong giải đấu.

Vì điều kiện sân bãi tại địa phương còn hạn chế, các em chủ yếu tập luyện trên sân cỏ nhân tạo 5 người, Ban Huấn luyện đã xây dựng giáo án theo tư duy thi đấu sân 7 để các cầu thủ thích nghi với giải đấu.

Trong suốt những ngày tranh tài tại giải, các cầu thủ luôn có mặt tại sân trước giờ thi đấu từ 1-2 tiếng để đi bộ, thả lỏng, làm quen mặt sân và giữ tâm lý thoải mái. Sự chuẩn bị chỉn chu ấy giúp các thiếu niên Ia Krái thi đấu ngày càng gắn kết, bản lĩnh và tiến bộ qua từng trận đấu.

Điều đó được thể hiện rõ nhất ở trận chung kết. Cuộc đối đầu giữa hai đội xã Ia Krái và Chư Prông diễn ra giằng co đến những phút cuối. Ia Krái trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình hợp lý và chờ thời cơ phản công.

Trong khi đó, Chư Prông liên tục gia tăng sức ép để tìm kiếm cơ hội. Những nỗ lực của đội bóng này được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở những giây cuối trận, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Loạt sút luân lưu gay cấn đã mang đến những giây phút hồi hộp trước khi xác định nhà vô địch nội dung U12. Ảnh: H.V

Trên chấm luân lưu, hai đội tiếp tục tạo nên màn đấu trí nghẹt thở. Những cú sút chính xác xen lẫn các pha cản phá xuất sắc của hai thủ môn khiến cục diện liên tục giằng co, giữ khán giả trong trạng thái hồi hộp.

Duy trì sự lạnh lùng, tự tin và bản lĩnh đến cuối, Ia Krái đã định đoạt trận đấu ở lượt sút thứ 10 để giành chiến thắng, khép lại hành trình đầy nỗ lực bằng chức vô địch U12.

Giải là sân chơi bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá thiếu niên, nhi đồng, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng đá Gia Lai. Ảnh: H.V

Theo ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch UBND xã Ia Krái, chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho sự đầu tư của ban huấn luyện và quá trình tập luyện nghiêm túc, thi đấu quyết tâm của các cầu thủ. Các em đã thi đấu bằng tinh thần đoàn kết, tự tin và quyết tâm đến phút cuối cùng để giành chiến thắng thuyết phục.

Ông Phương cho biết: “Nhiều năm qua, xã Ia Krái luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, thường xuyên tổ chức các giải đấu và khích lệ hoạt động luyện tập ở cơ sở.

Bên cạnh bóng đá, nhiều môn như cờ vua, pickleball, quần vợt, cầu lông... cũng được duy trì thông qua các trung tâm và câu lạc bộ thể thao. Chính nền tảng phong trào sôi nổi ấy đã giúp địa phương có cơ sở tuyển chọn những VĐV có tiềm năng, tạo nguồn lực tham gia các giải đấu cấp tỉnh”.