Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam

Theo đó, VFF đã gửi công văn cho HAGL về việc triệu tập Nguyễn Minh Tâm lên U23 Việt Nam để tham gia đợt tập huấn kéo dài từ 29-7 đến 6-8 tại trụ sở VFF.
Dự kiến, các cầu thủ trong đợt tập trung này hầu hết ở lứa tuổi U21 nhằm giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế để hướng tới SEAGames 34 và vòng loại U23 châu Á 2028.
Được biết, ASIAD 2026 được tổ chức tại Nhật Bản vào cuối tháng 9-2026, với 15 đội bóng tranh tài. Các đội bóng được chia thành 4 bảng đấu, gồm 3 bảng có 4 đội và 1 bảng có 3 đội. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.
Đây là lần thứ 2 liên tiếp Nguyễn Minh Tâm được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2005 đã có màn trình diễn ấn tượng tại V.League 2025-2026 với 3 bàn thắng cho đội bóng phố núi.