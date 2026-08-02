Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

(GLO)- Tối 2-8, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Kể câu chuyện võ Việt

Trước giờ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026, hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, võ sư, võ sinh vẫn miệt mài hoàn thiện từng tiết mục. Sau những bước chân, thế võ và vũ đạo là câu chuyện về tinh thần thượng võ cùng khát vọng đưa võ cổ truyền Việt Nam tỏa sáng bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), các lực lượng biểu diễn liên tục ráp đội hình, hoàn chỉnh từng tiết mục sẵn sàng cho đêm khai hội. Theo biên đạo múa Nhật Huy, toàn bộ chương trình được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt về hành trình phát triển của võ Việt và võ cổ truyền Bình Định, trong đó ngôn ngữ múa giữ vai trò kết nối các lớp không gian và cảm xúc.

“Hình ảnh Gia Lai “đại ngàn chạm biển xanh” được đưa vào như lời chào của vùng đất đăng cai Liên hoan gửi đến bạn bè trong nước và quốc tế, trong khi tinh thần và bản sắc văn hóa truyền thống vẫn được giữ làm mạch chủ đạo của chương trình”, biên đạo múa Nhật Huy chia sẻ.

Biên đạo múa Nhật Huy hướng dẫn các nghệ sĩ, diễn viên tập luyện cho chương trình nghệ thuật khai mạc Liên hoan. Ảnh: N.N

Đối với các nghệ sĩ, diễn viên, đêm khai mạc không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là dịp giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Vì vậy, từng động tác múa, từng bước di chuyển đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Lần đầu tham gia biểu diễn trong chương trình khai mạc một sự kiện võ thuật quốc tế, bạn Hà Lê Khánh Ly (ở phường Quy Nhơn) cho biết: “Dù cường độ tập luyện cao nhưng em rất háo hức vì được góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương đến bạn bè gần xa”.

Võ sư Trần Duy Linh chỉ đạo tập luyện võ thuật cho chương trình nghệ thuật khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026. Ảnh: N.N

Ở khu vực tập luyện của lực lượng võ thuật tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định - đạo diễn các tiết mục võ thuật - liên tục quan sát, chỉnh sửa từng động tác của võ sinh.

“Trên sân khấu, điều quan trọng không chỉ là thực hiện đúng kỹ thuật mà còn phải tạo được sự đồng đều để mỗi bài quyền vừa thể hiện sức mạnh, vừa truyền tải nét đẹp văn hóa của võ thuật. Chúng tôi mong muốn khán giả không chỉ thấy những đòn thế mạnh mẽ mà còn cảm nhận được nét đẹp văn hóa ẩn sau mỗi tiết mục biểu diễn võ cổ truyền Bình Định”, võ sư Trần Duy Linh chia sẻ.

Khi võ thuật hòa cùng nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật khai mạc Liên hoan với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng” có kết cấu 3 chương, dẫn dắt khán giả từ cội nguồn dân tộc, hào khí Tây Sơn đến hành trình lan tỏa của võ cổ truyền Việt Nam trong đời sống đương đại.

Hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên, võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu, tạo nên bức tranh nghệ thuật tôn vinh tinh thần thượng võ và bản sắc văn hóa Việt.

Theo nhạc sĩ Huỳnh Hiệp An, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh - đồng đạo diễn chương trình, từng tiết mục của 3 chương kết nối thành một mạch cảm xúc thống nhất, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, võ thuật và hiệu ứng sân khấu với những sắc thái khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu tôn vinh tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam.

“Để võ cổ truyền hiện lên như một dòng chảy văn hóa nối từ quá khứ đến hiện tại, đồng thời trở thành cầu nối giao lưu với bạn bè trong nước và quốc tế, chúng tôi sẽ mang đến nhiều màn biểu diễn đậm đà màu sắc truyền thống, kết hợp phần phối khí mới, mang hơi thở đương đại”, nhạc sĩ Huỳnh Hiệp An cho biết.

Những ngày cuối trước lễ khai mạc, các nghệ sĩ, diễn viên miệt mài ráp đội hình, hoàn thiện từng tiết mục biểu diễn. Ảnh: N.N

Một điểm nhấn của đêm khai mạc là tiết mục Diễn trường luyện quân do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh thể hiện. Trên nền nhạc hát bội Bình Định, những động tác vũ đạo được xây dựng từ ngôn ngữ hình thể của nghệ thuật hát bội kết hợp cùng võ cổ truyền, tái hiện không khí luyện quân và tôn vinh tinh thần thượng võ của vùng đất võ.

Biên đạo múa Hoàng Việt cho biết: “Mục tiêu của tiết mục không phải là tái hiện một trích đoạn hát bội, mà khai thác vẻ đẹp tạo hình của loại hình nghệ thuật này để giới thiệu đồng thời hai di sản văn hóa đặc sắc: hát bội và võ cổ truyền Bình Định”.

Theo võ sư Trần Duy Linh, nhiều bài quyền đặc trưng của võ cổ truyền Bình Định như: Quyền thiền sư, Hùng kê quyền, Lăn khiên đao, Lôi long đao, Song phượng kiếm... được dàn dựng trên nền âm nhạc mới, tạo nên sự hòa quyện giữa võ thuật và nghệ thuật biểu diễn.

“Điểm đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở những màn đồng diễn quy mô lớn mà còn ở cách kết hợp võ cổ truyền với sân khấu nghệ thuật. Từ màn khai từ đến nghi lễ tôn vinh tổ nghiệp, phần kết với màn hội tụ biểu diễn của các đoàn võ thuật trong và ngoài nước, không chỉ phô diễn những thế võ đẹp mắt, mà còn kể câu chuyện về tinh thần thượng võ, lòng tri ân tiền nhân và sức sống bền bỉ của võ cổ truyền Việt Nam, võ cổ truyền Bình Định trong dòng chảy hội nhập”, võ sư Trần Duy Linh cho biết.