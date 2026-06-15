Khai mạc môn kickboxing Đại hội TDTT và Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai 2026

Môn kickboxing tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I - 2026 thu hút 91 vận động viên (VĐV) đến từ 15 đoàn thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các VĐV tham gia tranh tài ở 18 nội dung, trong đó, nam thi đấu 10 hạng cân từ 45-75 kg, nữ thi đấu 8 hạng cân từ 46-69 kg.
Trong khi đó, Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026 quy tụ 161 VĐV đến từ 45 võ đường, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Các VĐV thi đấu đối kháng theo thể thức loại trực tiếp ở nội dung lowkick, với 25 hạng cân thuộc 2 nhóm tuổi.
Cụ thể, lứa tuổi 13-14 thi đấu 10 hạng cân (5 hạng cân nam từ 45-57 kg và 5 hạng cân nữ từ 42-54 kg); lứa tuổi 15-16 thi đấu 15 hạng cân (8 hạng cân nam từ 45-67 kg và 7 hạng cân nữ từ 42-60 kg).
Các giải đấu diễn ra từ ngày 14 đến 19-6, bắt đầu thi đấu từ 8 giờ tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh và 18 giờ 30 phút tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).
Giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu kickboxing trên địa bàn tỉnh.
Đây cũng là dịp để các võ đường, câu lạc bộ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn; góp phần quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của Gia Lai.