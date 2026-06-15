Khai mạc môn kickboxing Đại hội TDTT và Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 14-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc môn kickboxing trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I và Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II.

Môn kickboxing tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I - 2026 thu hút 91 vận động viên (VĐV) đến từ 15 đoàn thuộc các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các VĐV tham gia tranh tài ở 18 nội dung, trong đó, nam thi đấu 10 hạng cân từ 45-75 kg, nữ thi đấu 8 hạng cân từ 46-69 kg.

Các đoàn VĐV tham gia lễ khai mạc. Ảnh: H.V

Trong khi đó, Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026 quy tụ 161 VĐV đến từ 45 võ đường, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Các VĐV thi đấu đối kháng theo thể thức loại trực tiếp ở nội dung lowkick, với 25 hạng cân thuộc 2 nhóm tuổi.

Cụ thể, lứa tuổi 13-14 thi đấu 10 hạng cân (5 hạng cân nam từ 45-57 kg và 5 hạng cân nữ từ 42-54 kg); lứa tuổi 15-16 thi đấu 15 hạng cân (8 hạng cân nam từ 45-67 kg và 7 hạng cân nữ từ 42-60 kg).

Các giải đấu diễn ra từ ngày 14 đến 19-6, bắt đầu thi đấu từ 8 giờ tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh và 18 giờ 30 phút tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Các võ sĩ cống hiến nhiều pha ra đòn đẹp mắt, thể hiện trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu kickboxing trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là dịp để các võ đường, câu lạc bộ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn; góp phần quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của Gia Lai.