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Họp triển khai công tác tổ chức Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX tại Gia Lai

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Sáng 13-7, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp để triển khai công tác tổ chức Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã báo cáo tiến độ chuẩn bị, thống nhất các phương án nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, tạo dấu ấn với các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế.

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Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nhật Trường

Theo đó, đến nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận đăng ký của 15 đoàn võ thuật quốc tế với 246 thành viên đến từ 9 quốc gia, gồm: Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan, Maroc, Ý, Nga và Trung Quốc.

Bên cạnh các đoàn quốc tế, Liên hoan còn có sự tham gia của 2 đoàn thuộc các Liên đoàn, Hội võ thuật trong nước với 71 thành viên và 6 môn phái võ cổ truyền với 67 thành viên.

Sự góp mặt của các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế góp phần tạo nên không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam.

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Đại diện Công an tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Trường

Trong khuôn khổ các hoạt động chuyên môn, Ban Tổ chức cũng ghi nhận số lượng đăng ký tham gia Giải Vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia với 31 đoàn, gồm khoảng 750 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên. Đáng chú ý, trong số này, có 2 đoàn nước ngoài tham gia tranh tài, góp phần nâng cao tính giao lưu, hội nhập quốc tế của giải đấu.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án phục vụ Liên hoan; nhất là công tác đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ, phương tiện đưa đón đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện.

Dự kiến ngày 21-7-2026, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức họp báo giới thiệu về sự kiện; đồng thời, hoàn thiện các ấn phẩm, trailer quảng bá và triển khai tuyên truyền trực quan.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Trường

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Trường

Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao quan trọng của tỉnh, góp phần quảng bá giá trị võ cổ truyền Việt Nam, tăng cường giao lưu quốc tế và giới thiệu hình ảnh Gia Lai mới đến với bạn bè trong nước cũng như quốc tế.

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