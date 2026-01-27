Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Võ sư Nguyễn Văn Cảnh tham gia huấn luyện Võ cổ truyền Việt Nam tại Ấn Độ

HUỲNH VỸ
(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 5-2, võ sư cao cấp Nguyễn Văn Cảnh, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Gia Lai (Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định) sẽ tham gia huấn luyện, giảng dạy cho võ sinh và HLV tại Trại Huấn luyện VVFI lần thứ 3 cấp Quốc gia & Nam Á năm 2026 (Ấn Độ). 

Tham gia chuyến công tác cùng võ sư Nguyễn Văn Cảnh còn có các võ sư cao cấp Bùi Văn Đăng (Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam) và Lê Hoài Bảo (Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh).

Võ sư Nguyễn Văn Cảnh (đứng thứ 6 từ phải sang) sẽ cùng 2 võ sư Bùi Văn Đăng và Lê Hoài Bảo tham gia huấn luyện tại Trại Huấn luyện VVFI lần thứ 3 cấp Quốc gia & Nam Á năm 2026. Ảnh: NVCC

Trong thời gian lưu lại Ấn Độ, các võ sư sẽ trực tiếp tập huấn các nội dung trọng tâm: 10 bài quyền, binh khí đã được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam chuẩn hóa, phương pháp tổ chức thi đấu quyền thuật và đối kháng theo thể thức mới.

Trại huấn luyện do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Ấn Độ (VVFI) tổ chức, với mục tiêu cập nhật kiến thức chuyên môn, thống nhất phương pháp giảng dạy và lan tỏa những giá trị tinh hoa của võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè năm châu.

