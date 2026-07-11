Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra tại Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 26-7 đến 5-8, Gia Lai tiếp tục là điểm hẹn của các võ đường trên cả nước khi đăng cai Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV năm 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Giải đấu gồm 2 nội dung là quyền thuật và đối kháng. Ở nội dung quyền thuật, các vận động viên (VĐV) được chia thành 3 nhóm tuổi: 17-40, 41-50 và 51-60.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Ảnh: H.V

Trong đó, nhóm tuổi 17-40 tổ chức 20 nội dung quyền thuật quy định dành cho nam và nữ, 10 nội dung quyền thuật tự chọn và 3 nội dung đối luyện; nhóm tuổi 41-50 thi đấu 9 nội dung quyền thuật quy định và 7 nội dung quyền thuật tự chọn; nhóm tuổi 51-60 tranh tài ở 5 nội dung quyền thuật quy định và 4 nội dung quyền thuật tự chọn.

Ở nội dung đối kháng, các VĐV nhóm tuổi 17-40 thi đấu theo 2 hình thức. Cụ thể, hình thức 1 không đội mũ, không mặc giáp với 8 hạng cân; hình thức 2 có đội mũ, mặc giáp và đeo bọc chỏ với 25 hạng cân.

Theo điều lệ, VĐV tham gia thi đấu đối kháng và quyền thuật nhóm tuổi 17-40 phải đạt trình độ võ sinh cấp 8 trở lên do các tổ chức thành viên của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam công nhận.

Đối với nhóm tuổi 41-50 và 51-60, VĐV phải đạt trình độ từ 3 đẳng quốc gia trở lên do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam chứng nhận. Các VĐV thuộc các câu lạc bộ, đoàn võ cổ truyền quốc tế phải có xác nhận của Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam về trình độ chuyên môn đủ điều kiện tham gia thi đấu.

Thi đấu ở nội dung đối kháng theo hình thức 2: VĐV đội mũ, mặc giáp, đeo bọc chỏ. Ảnh: H.V

Giải đấu được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đây cũng là dịp để Ban Tổ chức đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện môn võ cổ truyền của các đơn vị trên cả nước; tạo điều kiện cho các VĐV giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu võ cổ truyền trên phạm vi cả nước, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.