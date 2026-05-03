Muốn vươn xa, võ sĩ cần được tôi luyện trong môi trường cạnh tranh

(GLO)- Giữa tháng 3-2026, huấn luyện viên Trần Đình Đô được gọi trở lại đội tuyển kickboxing quốc gia. Ngay trong nhiệm vụ đầu tiên, ông đã cùng các học trò gặt hái thành tích khá ấn tượng tại Giải Kickboxing World Cup Thái Lan 2026.

* Chào ông! Chúc mừng ông với màn tái xuất đầy ấn tượng cùng đội tuyển quốc gia! Sau 2 năm, trở lại đất Thái trên cương vị HLV đội tuyển quốc gia, ông đánh giá thế nào về quy mô của giải đấu?

Huấn luyện viên Trần Đình Đô (bìa trái) cùng các học trò trở về sau thành công tại Giải vô địch kickboxing châu Á năm 2024. Ảnh: H.V

- Giải Kickboxing World Cup Thái Lan 2026 quy tụ gần 1.000 VĐV đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đội tuyển đều mang đến những võ sĩ mạnh nhất nhằm rà soát lực lượng, chuẩn bị cho các đấu trường lớn. Vì vậy, mức độ cạnh tranh rất cao, đặc biệt là các võ sĩ đến từ Uzbekistan, Ý, Nga, một số quốc gia Tây Á và chủ nhà Thái Lan.

* Trong chuyến đi này, ông đã chọn hai gương mặt trẻ từ Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định là Tạ Thanh Hậu và Nguyễn Đình Nhật tham gia…

- Thời điểm diễn ra giải cúp thế giới, một số trụ cột đang tập trung cho Giải vô địch các đội mạnh kickboxing toàn quốc. Mặt khác, việc chọn hai gương mặt trẻ lần này là một tính toán có chủ đích. Trên cơ sở cân đối lực lượng, quá trình theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng, chúng tôi nhận thấy đây là những nhân tố giàu tiềm năng nên quyết định tạo điều kiện để các em lần đầu “xuất ngoại”, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Việc trao cơ hội cho lớp trẻ cũng là bước chuẩn bị cần thiết nhằm xây dựng lực lượng kế cận, tránh khoảng trống trong quá trình chuyển giao của đội tuyển.

* Nhìn lại cuối năm 2024, kickboxing Gia Lai đã “trắng tay” tại Giải vô địch thế giới ở Dubai. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về kết quả lần này?

- Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả chưa như mong đợi ở giải đấu đó, khi tâm lý thi đấu lẫn yếu tố chuyên môn của VĐV vẫn chưa thực sự chín. Đây là bài học lớn để chúng tôi nhìn lại và điều chỉnh. Trở lại đấu trường quốc tế lần này, tôi luôn nhắc các em “dù khó khăn nhưng phải quyết tâm mới có thể tạo khác biệt”. Vì vậy, Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng đến yếu tố tâm lý, tạo sự hưng phấn trong tập luyện; đồng thời luôn giữ kỷ luật cao để các em giữ được sự tập trung. Thành quả tại Thái Lan vừa qua là động lực lớn giúp các em hiểu rằng mình hoàn toàn có thể chạm tay vào chiến thắng nếu có đủ khát khao.

Huấn luyện viên Trần Đình Đô trong buổi tập luyện cùng các học trò. Ảnh: H.V

* Qua giải đấu, ông đánh giá như thế nào về trình độ kickboxing Việt Nam và Gia Lai so với mặt bằng quốc tế cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới?

- Việc chúng ta đứng thứ 3 toàn đoàn cho thấy bước tiến mạnh mẽ về chuyên môn của kickboxing Việt Nam. Cái hay của võ sĩ Việt Nam là tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản”. Các em đã bù đắp những thiếu thốn về điều kiện bằng sự cần cù và nhiệt huyết để vươn lên. Thành tích đạt được là kết quả của ý chí, quyết tâm của từng cá nhân, cùng với sự nghiêm túc tuân thủ chiến thuật, chỉ đạo từ Ban huấn luyện. Việc xây dựng một lực lượng đủ mạnh để chinh chiến ở các giải vô địch quốc gia hay quốc tế là một quá trình lâu dài. Các võ sĩ cần được tạo điều kiện tham gia những đợt tập huấn chuyên sâu, tăng cường cọ xát với các đơn vị mạnh trong nước và quốc tế để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

* Ông có thể chia sẻ thêm về những dự định và kỳ vọng đang ấp ủ cho đội tuyển thời gian tới?

- Kế hoạch sắp tới, Ban huấn luyện tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và đặc biệt là cải thiện nền tảng thể lực cho đội tuyển quốc gia. Mục tiêu lớn nhất vẫn là chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á tại Saudi Arabia và Giải vô địch châu Á dự kiến diễn ra tại Việt Nam.

* Xin cảm ơn ông!