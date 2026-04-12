Gia Lai giành 19 huy chương tại Giải vô địch các đội mạnh kickboxing toàn quốc 2026

(GLO)- Tối 11-4, khép lại Giải vô địch các đội mạnh kickboxing toàn quốc năm 2026, đoàn vận động viên (VĐV) Gia Lai gây ấn tượng khi giành tổng cộng 19 huy chương.

Cụ thể, đoàn Gia Lai (Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định) tham gia với 20 VĐV, xuất sắc giành 7 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB) và 6 huy chương đồng (HCĐ).

Cùng với đó, đoàn Gia Lai 2 (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) tranh tài với 5 VĐV, đóng góp 1 HCV và 2 HCB.

HCV do công của các VĐV: Lê Thị Nhi (52 kg, full contact, nhóm tuổi 19-40), Mai Lê Quỳnh Như (57 kg, low kick, nhóm tuổi 16-18), Trần Võ Song Thương (60 kg, full contact, nhóm tuổi 19-40), Nguyễn Thị Thanh Tiền (54 kg, low kick, nhóm tuổi 19-40), Trần Thu Hương (52 kg, K1, nhóm tuổi 19-40), Trương Văn Phú (48 kg, full contact, nhóm tuổi 19-40), Tạ Thanh Hoàng (51 kg, full contact, nhóm tuổi 19-40) và Lê Thanh Vũ (48 kg, low kick, lứa tuổi 19-40).

Nhờ kết quả đạt được, đoàn Gia Lai đứng hạng ba toàn đoàn ở nội dung nam và nữ thuộc nhóm tuổi 19-40.

Giải vô địch các đội mạnh kickboxing toàn quốc năm 2026 Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Cục Thể dục - Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Kickboxing Việt Nam và UBND xã Hát Môn (TP Hà Nội) tổ chức tại khuôn viên Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn. Giải quy tụ hơn 300 VĐV đến từ 27 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, tranh tài ở 68 bộ huy chương.

Giải được tổ chức với 3 nội dung gồm K1, full contact và low kick, thi đấu ở 2 nhóm tuổi: 16-18 và 19-40.

Đây là dịp để các VĐV thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ, giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm; đồng thời là cơ hội để đánh giá lực lượng, tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.