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Sôi nổi đêm chung kết Hội thi Võ nhạc lần thứ I năm 2026

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(GLO)- Tối 6-6, tại phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku), Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn phường Pleiku tổ chức vòng chung kết Hội thi Võ nhạc lần thứ I năm 2026.

Vượt qua 22 câu lạc bộ tham gia vòng sơ loại trực tuyến, 8 câu lạc bộ xuất sắc nhất gồm: Lion Taekwondo Quy Nhơn, Cao Võ Đường, Phước Mỹ, Krông Pa Alpha, Chư Păh, Taekwondo Lê Hồng Phong, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, Đội tuyển tỉnh Gia Lai đã góp mặt tại vòng chung kết.

Tại đêm thi, các đội lần lượt trình diễn những tiết mục võ nhạc được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật Taekwondo, âm nhạc và nghệ thuật dàn dựng. Nhiều màn đồng diễn đẹp mắt, chuyển đội hình linh hoạt cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các võ sinh đã góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm chung kết.

Đặc biệt, các đội khéo léo lồng ghép những giai điệu Việt Nam và các yếu tố văn hóa truyền thống vào bài thi, tạo nên nhiều màn trình diễn giàu bản sắc, góp phần lan tỏa tinh thần võ đạo và thu hút đông đảo người dân, du khách đến theo dõi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc.

Cụ thể, giải Nhất thuộc về CLB Taekwondo Phước Mỹ; giải Nhì thuộc về CLB Cao Võ Đường; 2 giải Ba được trao cho CLB Taekwondo Lê Hồng Phong và Đội tuyển tỉnh Gia Lai; 4 giải Khuyến khích thuộc về CLB Lion Taekwondo Quy Nhơn, Krông Pa Alpha, Chư Păh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

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Ban tổ chức trao giải Nhất cho CLB Taekwondo Phước Mỹ tại Hội thi Võ nhạc lần thứ I năm 2026. Ảnh: Ngọc Duy

Hội thi Võ nhạc lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 25-4 đến 6-6, thu hút 22 câu lạc bộ Taekwondo tham gia. Tại vòng sơ loại, các đội xây dựng bài biểu diễn võ nhạc có thời lượng tối đa 7 phút và gửi video clip về Ban tổ chức để chấm điểm trực tuyến.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng 30 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi giao lưu cho các câu lạc bộ Taekwondo, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao và lan tỏa bộ môn võ đến cộng đồng.

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