(GLO)- Sáng 12-6, Giải Vô địch trẻ Karate quốc gia năm 2026 đã khép lại tại tỉnh Thanh Hóa. Đoàn Gia Lai đã xuất sắc giành 12 huy chương các loại tại sự kiện này.

Giải Vô địch trẻ Karate quốc gia năm 2026 do Cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức từ ngày 3 đến 12-6.

Các VĐV Gia Lai giành 12 huy chương ở Giải Vô địch trẻ Karate quốc gia. Ảnh: Công Tuấn

Sự kiện là sân chơi lớn nhất cả nước cho đội ngũ các vận động viên (VĐV) karate trẻ khi đã quy tụ gần 1.000 VĐV đến từ 31 tỉnh, thành, ngành có phong trào karate phát triển mạnh.

Gia Lai tham gia giải với 25 VĐV, trong đó có 20 VĐV đến từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, cùng 5 VĐV phong trào được tuyển chọn từ các câu lạc bộ ở địa phương.

Lữ Thị Gia Hân (phải) giành huy chương vàng ở lứa tuổi 12-13. Ảnh: Công Tuấn

Kết thúc giải đấu, các võ sĩ Gia Lai đã giành được 12 huy chương với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Qua đó, xếp ở vị trí thứ 13 trong tổng số 31 đoàn tham gia.

Các huy chương vàng thuộc về VĐV Dương Văn Khải ở hạng cân 62 kg nam lứa tuổi 18-22, Dương Kiến Văn ở hạng cân 45 kg nam lứa tuổi 14-15 và Lữ Thị Gia Hân ở hạng cân 40 kg nữ lứa tuổi 12-13.

Võ sĩ Dương Văn Khải (phải) giành huy chương vàng ở lứa tuổi 18-22. Ảnh: Công Tuấn

Giải đấu là dịp để các nhà quản lý đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng VĐV karate trẻ trên cả nước và tìm ra những nhân tố triển vọng để đầu tư phát triển trong tương lai.