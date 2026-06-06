Dạy võ và trao truyền yêu thương

(GLO)- Từ niềm đam mê với môn Vovinam, huấn luyện viên Lê Xuân Trung (sinh năm 1995, khu phố Diêu Trì, xã Tuy Phước) không chỉ giúp thanh thiếu nhi rèn luyện thể chất, ý chí và kỹ năng sống mà còn hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học võ miễn phí.

Về quê mở lớp dạy Vovinam

Niềm đam mê vovinam đến với Lê Xuân Trung từ thời học sinh lớp 9. Tình yêu ấy lớn dần theo thời gian, thôi thúc anh theo học chuyên ngành HLV Vovinam tại Trường ĐH Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp vào năm 2017, anh tiếp tục gắn bó với các CLB võ thuật tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời làm thêm nhiều công việc khác để trang trải cuộc sống.

Lớp dạy võ tại Nhà Văn hóa Phước Hưng của huấn luyện viên Lê Xuân Trung thu hút đông đảo thiếu nhi theo học. Ảnh: M.N

Dù có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, nhưng năm 2022, anh quyết định trở về Tuy Phước và thành lập CLB Vovinam Minh Tâm. Những ngày đầu, lớp học chỉ có 15 võ sinh theo học. Từ năm 2022 đến cuối năm 2023, các lớp học được CLB duy trì hoàn toàn miễn phí.

Anh Trung tự bỏ tiền mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tập luyện để mở các lớp truyền dạy miễn phí vovinam. Đến năm 2024, khi số lượng học viên ngày càng tăng và nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất lớn hơn, anh mới bắt đầu thu học phí 150 nghìn đồng/tháng/võ sinh nhằm đảm bảo cho hoạt động CLB ổn định, lâu dài.

Hiện nay, CLB Vovinam Minh Tâm tổ chức giảng dạy tại 2 điểm trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc là Trường Tiểu học số 2 Phước Quang và Nhà Văn hóa Phước Hưng, thu hút khoảng 150 võ sinh tập luyện thường xuyên. Trong số đó có khoảng 50 em thuộc diện khó khăn được miễn học phí hoàn toàn.

Tận tâm trong mỗi buổi tập, anh Trung quan sát, chỉnh sửa từng thế đứng, động tác cho võ sinh. Với anh, việc lan tỏa vovinam không chỉ là trao truyền kỹ thuật mà còn là hành trình dạy kỷ luật, đạo đức, trao truyền yêu thương và lòng nhân ái cho thanh thiếu niên.

HLV Trung chia sẻ: “Tôi trở về quê dạy võ vừa để thỏa mãn niềm đam mê, vừa mong muốn góp phần phát triển môn vovinam tại địa phương. Điều hạnh phúc nhất là được nhìn thấy các em trưởng thành hơn từng ngày, khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và sống có trách nhiệm hơn”.

Rèn võ, luyện người

Từ những buổi tập đều đặn, nhiều võ sinh trở nên mạnh dạn hơn, biết tuân thủ kỷ luật, hòa đồng với tập thể và có ý thức rèn luyện bản thân. Được miễn giảm học phí suốt 2 năm qua, em Nguyễn Hà Thảo Chi (lớp 8A4, Trường THCS Phước Quang, xã Tuy Phước Bắc) chia sẻ: “Em rất yêu thích môn vovinam nhưng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ được thầy Trung tạo điều kiện nên em có thể theo đuổi đam mê. Học võ giúp em khỏe mạnh hơn, biết tự bảo vệ bản thân và có thêm nhiều người bạn cùng sở thích”.

HLV Lê Xuân Trung theo dõi, chỉnh từng động tác cho võ sinh. Ảnh: M.N

Sự tận tâm của người HLV trẻ cũng nhận được sự tin tưởng của phụ huynh. Chị Đoàn Thị Liễu (thôn Lương Quang, xã Tuy Phước Bắc) cho biết: “Hai con tôi đều theo học lớp võ của HLV Trung. Thầy rất nhiệt tình, trách nhiệm trong việc dạy dỗ học trò. Tôi mong các con không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn học được tính kỷ luật, lễ phép và ý chí vươn lên”.

Không dừng lại ở việc giảng dạy, anh Trung còn tích cực tạo môi trường để các võ sinh phát huy năng khiếu và lan tỏa hình ảnh đẹp của môn vovinam. CLB Vovinam Minh Tâm thường xuyên tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa, thể thao do địa phương tổ chức; các chương trình của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh; lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Quy Nhơn Đông...

Hầu hết các hoạt động biểu diễn đều được thực hiện miễn phí nhằm góp phần thúc đẩy phong trào TDTT trong cộng đồng. Hiện CLB cũng đang tích cực tuyển chọn, huấn luyện VĐV tham gia Giải vô địch Vovinam miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 4, dự kiến diễn ra vào tháng 8.2026.

Cùng với hoạt động chuyên môn, CLB Vovinam Minh Tâm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, trao tặng sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn tại Trường Tiểu học số 2 Phước Quang, tặng quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; đồng thời tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc võ đẹp nhất” nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện và tình yêu với môn võ.

Chị Trần Thị Mỹ Diệp - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội (UBND xã Tuy Phước Bắc) nhìn nhận: “HLV tâm huyết Lê Xuân Trung là tấm gương đẹp về tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Những đóng góp của anh đã góp phần thúc đẩy phong trào TDTT trên địa bàn xã, rất đáng được ghi nhận và nhân rộng để góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thế hệ trẻ”.