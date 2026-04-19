Gia Lai có 11 võ sĩ tranh tài ở Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam quốc gia

(GLO)- Tối 18-4, tại tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam quốc gia lần thứ XVII năm 2026.

Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam quốc gia lần thứ XVII năm 2026 do Cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi tổ chức.

Gia Lai có 11 võ sĩ tranh tài ở Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam năm 2026. Ảnh: Thiên Bình

Sự kiện quy tụ hơn 320 vận động viên (VĐV) đến từ 23 đơn vị có phong trào vovinam phát triển mạnh trong cả nước. Các VĐV thi đấu để tranh 48 bộ huy chương tương ứng với 26 nội dung đối kháng và 22 nội dung quyền.

Tại giải này, đoàn Gia Lai tranh tài với 11 VĐV, trong đó có 2 nội dung đối kháng nam, 2 nội dung đối kháng nữ và 1 nội dung quyền.

Đoàn Thị Kiều My đã giành huy chương đồng ngay trong tối khai mạc. Ảnh: Thiên Bình

Ngay trong tối khai mạc, VĐV Đoàn Thị Kiều Mỹ (Gia Lai) đã xuất sắc giành huy chương đồng ở nội dung đối kháng hạng cân 63 kg nữ.

Giải là dịp để các đơn vị rà soát lực lượng, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Được biết, lễ trao thưởng và bế mạc của giải sẽ diễn ra vào ngày 24-4.