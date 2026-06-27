400 vận động viên hào hứng chinh phục đỉnh núi Chư Mố

(GLO)- Sáng 27-6, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình chinh phục núi Chư Mố. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” nhân kỷ niệm 1 năm thành lập xã.

Tuyến đường dẫn đến núi Chư Mố được trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng các vận động viên và du khách. Ảnh: Vũ Chi

Hành trình chinh phục núi Chư Mố thu hút 400 vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức, người dân ở xã và du khách tham gia.

Núi Chư Mố cao 297,62m; là một trong những địa danh nổi tiếng của xã Ia Tul. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ngọn núi còn gắn với những truyền thuyết của người Jrai về tình yêu thủy chung, son sắt và là biểu tượng cho lòng dũng cảm, sự kiên cường và khát vọng vươn lên của con người.

Các vận động viên vừa leo núi vừa check-in cùng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Để chinh phục đỉnh Chư Mố, các VĐV phải vượt qua đường núi với nhiều dốc đứng. Với những VĐV tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, chinh phục đỉnh Chư Mố không quá khó khăn song với những người lần đầu tiên leo núi, cung đường vừa đủ kích thích để mọi người nỗ lực vượt qua chính mình. Vì vậy, nhiều VĐV rất phấn khích, tự hào sau khi hoàn thành mục tiêu và được check-in cùng lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh núi.

Các bạn trẻ hào hứng check-in sau khi chinh phục đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Điểm nhấn trên cung đường là các VĐV được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp với khí hậu trong lành, mát mẻ. Đứng trên đỉnh Chư Mố có thể quan sát khung cảnh yên bình của làng quê và cánh đồng xanh mướt trải dài dưới chân núi.

Các vận động viên check-in tại cột mốc trên đỉnh Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Theo ông Phạm Văn Đức-Chủ tịch UBND xã Ia Tul: Đây là lần đầu tiên xã tổ chức hành trình chinh phục núi Chư Mố nhưng kết quả thành công vượt ngoài mong đợi. Không chỉ thu hút đông đảo các VĐV trong và ngoài xã tham gia, hành trình còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ngoài giấy chứng nhận cho các VĐV hoàn thành hành trình do Ban tổ chức trao tặng, theo kế hoạch, ngày 1-7, Ban tổ chức sẽ chốt danh sách những cá nhân có bài viết trên mạng xã hội về hành trình chinh phục núi Chư Mố đạt lượt like, chia sẻ cao để trao tặng kỷ niệm chương.

Khung cảnh bình yên từ đỉnh núi Chư Mố nhìn xuống. Ảnh: Vũ Chi

“Thông qua hoạt động ý nghĩa này, mục tiêu của xã là từng bước định hình cho chuỗi sản phẩm du lịch Ia Tul gồm: du lịch núi Chư Mố, văn hóa truyền thống Jrai, du lịch lòng hồ Ia Thul, thác 3 tầng; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương" - ông Đức nhấn mạnh.