Ia Tul tổ chức hành trình chinh phục đỉnh Chư Mố vào ngày 27-6

(GLO)- Theo kế hoạch, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức hành trình chinh phục núi Chư Mố vào ngày 27-6 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người dân và du khách.

﻿Du khách chinh phục núi Chư Mố. Ảnh: ĐVCC

Với chủ đề “Chinh phục đỉnh núi-Chinh phục thiên nhiên”, chương trình nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên của núi Chư Mố, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và tình yêu quê hương trong mỗi người dân.

Theo kế hoạch, hành trình chinh phục núi Chư Mố sẽ bắt đầu từ 6 giờ với hoạt động tập trung, khai mạc và xuất phát. Các thành viên cùng nhau chinh phục đỉnh Chư Mố, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên từ trên cao. Sau khi nghỉ ngơi và tham quan, đoàn sẽ tổ chức thu gom rác, trồng cây lưu niệm trước khi trở về điểm tập kết, tổng kết và bế mạc chương trình vào buổi trưa cùng ngày.

Đỉnh Chư Mố cao trên 250m, là một trong những địa danh nổi bật của xã Ia Tul. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ngọn núi còn gắn với những truyền thuyết của người Jrai về tình yêu thủy chung, son sắt và là biểu tượng cho lòng dũng cảm, sự kiên cường và khát vọng vươn lên của con người.

Cùng với nhiều hoạt động bên lề dự kiến được tổ chức, “Hành trình chinh phục Chư Mố” được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động ý nghĩa, tạo dấu ấn trong chuỗi sự kiện chào mừng 1 năm thành lập xã Ia Tul.