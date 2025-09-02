Cô gái Gia Lai chinh phục những đỉnh trời

(GLO)- Chỉ nặng 36 kg nhưng Trương Mỹ Châu - nữ kỹ sư nông nghiệp đã chinh phục 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, đặt chân lên tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, đạp xe qua 7 quốc gia Đông Nam Á và dành trọn một tháng leo núi tuyết ở Nepal.

Người ta gọi cô là “Tiểu Châu” - nhỏ bé về thể hình, nhưng mạnh mẽ trong khát vọng sống. Với Châu, sống là không ngừng thử thách giới hạn bản thân, là làm cho cuộc đời rực rỡ bằng những bước chân trải nghiệm.

Những hành trình phi thường

Trương Mỹ Châu tại Everest Base Camp (5.364 m), Nepal - nơi cô dừng chân sau hành trình leo núi một tháng giữa vùng tuyết trên dãy Himalaya. Ảnh: NVCC

Giấc mơ của Trương Mỹ Châu (SN 1990, quê ở xã Đak Đoa) không dừng ở những đỉnh núi trong nước. Năm 2022, cô dành trọn một tháng leo núi ở Nepal - hành trình tiến sát chân dãy Himalaya. Dừng chân tại Base Camp 1 ở độ cao 5.364 m, nhìn lên “nóc nhà thế giới” - đỉnh Everest, Châu khao khát một ngày sẽ được đặt chân lên đỉnh tuyết trắng ấy.

“Chỉ riêng chi phí đến Base Camp 1 đã gần 60 triệu đồng. Còn để leo lên đỉnh Everest, trung bình tốn từ 20.000 - 50.000 USD, chưa kể các tour cao cấp hơn. Với mức lương kỹ sư nông nghiệp, chắc tôi phải dành dụm cả đời. Nhưng phải dám mơ trước, rồi mọi thứ sẽ đến”, Châu nói.

Hành trình đến Himalaya cũng đầy biến cố. Kế hoạch khởi hành từ năm 2020 nhưng phải hoãn lại vì dịch Covid-19, rồi bị hủy chuyến bay do thời tiết xấu. Bởi để đến đây, chỉ có đường bay duy nhất là đến Tenzing Hillary Airport - sân bay nguy hiểm nhất trên thế giới.

“Giữa lúc tôi đang nản thì hay tin một người bạn leo núi khỏe mạnh đột ngột qua đời vì Covid-19. Tôi bàng hoàng và tự nhủ: Nếu còn sống, còn khỏe, phải sống cho trọn, cho đầy”, Châu kể.

Trương Mỹ Châu trên hành trình leo núi. Ảnh: NVCC

Châu dự định sẽ quay lại Nepal một ngày không xa, bắt đầu chinh phục dần các Base Camp trên 6.000 m, rồi 8.000 m, trước khi thực sự bước vào hành trình “leo đỉnh thế giới”. Châu cười tự tin: “Tôi sẽ không nghèo mãi đâu”.

Là người của chủ nghĩa hành động, Châu đã trải nghiệm những điều mà nhiều người chỉ dám mơ. Năm 2024, khi đang có công việc ổn định và thu nhập tốt tại TP Hồ Chí Minh, cô xin nghỉ để thực hiện chuyến đạp xe xuyên qua 7 quốc gia Đông Nam Á: Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei và Philippines. Mỗi nước, Châu chỉ tiêu không quá 50 USD và ở lại trung bình một tháng. Hành trình ấy không chỉ là trải nghiệm những con đường lạ, mà là cách Châu tự thử thách bản thân và học cách thích nghi với những thử thách, sự cố bất ngờ xảy đến.

Trước đó, cô gái chỉ nặng 36 kg cũng khiến cộng đồng leo núi tại Việt Nam bất ngờ khi trong 2 năm (2019 - 2020) lần lượt chinh phục 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, từ đỉnh Ngũ Chỉ Sơn 2.858 m đến đỉnh Fansipan 3.143 m. Dấu chân nhỏ bé của cô cũng in đậm trên tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Khau Phạ, Pha Đin và các điểm cực Tổ quốc: cực Bắc (Lũng Cú), cực Tây (A Pa Chải), cực Đông (Vạn Ninh), cực Nam (Đất Mũi), cùng ngã ba Đông Dương huyền thoại (Ngọc Hồi - Kon Tum).

Làm tận sức và sống tận hưởng

Tốt nghiệp Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh, Trương Mỹ Châu có gần 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện cô đang làm việc tại một nông trại trồng cần sa y tế tại Thái Lan - lĩnh vực khá mới mẻ. Dù xuất thân trong gia đình làm cao su và từng viết luận văn thạc sĩ về đề tài này, Châu vẫn chọn rẽ hướng, dấn thân vào những hành trình mới mẻ, khác biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trương Mỹ Châu trong hành trình leo núi tại Nepal. Ảnh: NVCC

Châu vui vẻ nói về những chuyến đi không hồi kết: “Nhiều người hỏi tôi đi nhiều vậy có kiếm ra tiền không? Lấy tiền đâu mà đi hoài vậy. Nhưng chỉ có tôi mới biết, những trải nghiệm đó đáng giá hơn rất nhiều thứ. Tôi vẫn vừa làm, vừa tận hưởng cuộc sống trong sự đủ đầy riêng của mình”.

Cũng chính vì đam mê trải nghiệm mà Châu từ chối nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Với khả năng “ăn khỏe như Thánh Gióng” - có thể ăn 60 quả trứng vịt lộn, uống 2 chai Coca 1,5 lít hay ăn hết 1 con heo sữa quay cả chục ký - cô gái này từng được mời tham gia các thử thách “ăn siêu to khổng lồ” để nhận phần thưởng từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, nhưng đều lắc đầu.

Cũng có người muốn tài trợ cho những chuyến đi nhưng Châu đều từ chối. “Với sức ăn không biết no của tôi, các thử thách đó đều không khó. Nhưng tôi muốn với công việc sẽ làm tận sức, kiếm tiền và thưởng cho mình những chuyến đi. Đó còn là hành trình trải nghiệm sống, chứ không phải mục đích phải đi cho thật nhiều nơi”, Châu nói.

Dù từng bị chấn thương nhẹ khi làm việc tại nông trại và sút vài ký, khiến vóc dáng gầy gò càng trở nên bé nhỏ, Tiểu Châu vẫn tự tin chia sẻ: “Tôi còn đủ sức để đi đến nơi mình muốn. Dự định gần nhất của tôi là sang đầu hoặc giữa năm 2026, tôi sẽ thực hiện thêm một chuyến đạp xe đi Trung Á hoặc châu Âu. Tôi cũng có dự định trở về quê nhà Gia Lai để leo lại những ngọn núi, những dòng thác trên cao nguyên hùng vĩ”.

Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, Tiểu Châu vẫn tràn đầy năng lượng để hướng đến những hành trình chinh phục, gom thêm những đỉnh núi cao, những cung đường đầy thử thách vào hành trang đời mình. Sức mạnh nằm ở khát vọng vươn xa không điểm dừng, cô sẽ còn nối dài những hành trình bền bỉ và phi thường của một cô gái Gia Lai giữa thế giới rộng lớn...