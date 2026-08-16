Gia Lai tổ chức Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026

(GLO)- Sáng 16-8, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - sản phẩm mới - liên kết mới”.

Tham dự diễn đàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; đại diện các sở, ban, ngành; các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế.

Đại biểu tham dự Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026. Ảnh: H.V

Phát biểu tại diễn đàn, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam - cho biết, chủ đề diễn đàn thể hiện tinh thần chuyển từ phục hồi sang tăng trưởng chất lượng; xúc tiến đơn lẻ sang liên kết hành động; quảng bá hình ảnh sang chuyển hóa thành dòng khách, sản phẩm và hợp đồng cụ thể.

Theo bà Lan, mục tiêu thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2026 và những năm tiếp theo đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy và cách làm. Nếu trước đây tập trung nhiều vào phục hồi thị trường, thì nay cần chuyển mạnh sang tăng trưởng có chọn lọc, chất lượng và dựa trên liên kết.

Xúc tiến cũng cần hướng đến những chiến dịch có thị trường mục tiêu, sản phẩm cụ thể, đối tác phân phối, dữ liệu đo lường và khả năng chuyển hóa thành booking, tour, doanh thu thực tế.

Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: H.V

Trong toàn bộ quá trình đó, lữ hành giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Doanh nghiệp lữ hành không chỉ là người bán tour mà còn là cầu nối giữa thị trường và điểm đến; là đơn vị đọc tín hiệu nhu cầu, thiết kế sản phẩm, kết nối dịch vụ, tổ chức dòng khách, xử lý rủi ro và góp phần định hình hình ảnh điểm đến trong mắt du khách quốc tế.

“Một điểm đến dù có tài nguyên hấp dẫn đến đâu, nếu không được chuyển hóa thành sản phẩm phù hợp, không được phân phối qua những kênh hiệu quả, không có sự liên kết giữa hàng không, lưu trú, vận chuyển, hướng dẫn, điểm tham quan và truyền thông, thì vẫn khó tạo ra tăng trưởng bền vững.

Thông điệp Đại ngàn chạm biển xanh nếu được chuyển hóa thành tuyến, tour và sản phẩm cụ thể sẽ góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch quốc tế của Việt Nam” - bà Lan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gợi mở vấn đề trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: H.V

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gợi mở: “Điều Gia Lai có không chỉ là nhiều điểm đến, mà là khả năng tạo ra những hành trình khác biệt. Một hành trình có thể bắt đầu từ biển, qua văn hóa, thiên nhiên và kết thúc ở đại ngàn. Một chuyến đi có thể kết hợp nghỉ dưỡng, thể thao, sinh thái, khám phá, văn hóa, cộng đồng và khoa học”.

Các nội dung trao đổi hướng đến việc tìm kiếm những thị trường mới, xây dựng sản phẩm mới và tăng cường các liên kết mới; qua đó, tạo điều kiện để điểm đến tiếp cận trực tiếp hơn với các doanh nghiệp có khả năng đưa khách quốc tế đến Việt Nam.

Phó Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng chia sẻ về xu hướng thị trường khách quốc tế và hàm ý đối với du lịch Việt Nam. Ảnh: H.V

Các diễn giả tại diễn đàn cũng tập trung thảo luận về xu hướng thị trường khách quốc tế và những hàm ý đối với du lịch Việt Nam; vai trò của doanh nghiệp lữ hành trong thiết kế sản phẩm và tổ chức dòng khách inbound; liên kết hàng không, lữ hành điểm đến nhằm mở rộng nguồn khách quốc tế.

Với Gia Lai, việc chuyển thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh” thành những tuyến, tour và hành trình cụ thể được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội kết nối giữa biển với không gian văn hóa, thiên nhiên và đại ngàn; qua đó tạo thêm lựa chọn cho khách quốc tế và góp phần đưa du lịch địa phương tiến sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng bằng khen cho các đơn vị có nhiều đóng góp trong hoạt động phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh: H.V

Kết luận tại diễn đàn, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam - cho rằng, muốn tăng tốc thu hút khách quốc tế, du lịch Việt Nam cần cách làm tập trung hơn, chuyên nghiệp hơn và gắn với kết quả đo được.

Trong đó, cần chọn đúng thị trường, hiểu sâu từng phân khúc khách, thiết kế sản phẩm phù hợp, nâng cấp chất lượng dịch vụ, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh truyền thông số và tăng cường liên kết công, tư

“Diễn đàn cũng là cơ hội quan trọng để Gia Lai học hỏi cách định vị rõ hơn trên bản đồ du lịch quốc tế. Thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh” qua đây cũng cần được cụ thể hóa thành những hành trình có thể bán được, sản phẩm có câu chuyện riêng, chất lượng riêng và thị trường mục tiêu rõ ràng để chuyển hóa thành dòng khách và tạo giá trị cho điểm đến” - bà Lan tổng kết.