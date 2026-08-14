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Khám phá và trải nghiệm

Hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế khảo sát sản phẩm du lịch tại Gia Lai

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Chiều 14-8, trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức chương trình khảo sát các sản phẩm du lịch tại tỉnh.

Chương trình khảo sát có sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Malaysia, Philippines… cùng các doanh nghiệp lữ hành, cung ứng dịch vụ du lịch, hiệp hội du lịch trong nước.

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Tiết mục “Trình tường khánh chúc” tại chương trình nghệ thuật “Tinh hoa miền di sản”. Ảnh: H.V

Các đoàn đã khảo sát Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, đánh giá cơ sở vật chất phục vụ tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động du lịch MICE; trải nghiệm vẽ mặt nạ hát bội và nghe giới thiệu về nghệ thuật hát bội, nón ngựa Phú Gia; thưởng thức chương trình nghệ thuật “Tinh hoa miền di sản”; tham quan Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), Tiểu chủng viện Làng Sông (xã Tuy Phước).

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Các đoàn khảo sát khám phá về nón ngựa Phú Gia. Ảnh: H.V

Thông qua hoạt động khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành có cơ hội trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ và khả năng tổ chức các chương trình du lịch tại Gia Lai.

Đây cũng là dịp để các đơn vị cung ứng dịch vụ trong tỉnh kết nối với đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đưa sản phẩm đến gần hơn với các thị trường khách trọng điểm.

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Đoàn khảo sát tham quan tìm hiểu cách làm nón ngựa Phú Gia. Ảnh: H.V

Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17-8 tại tỉnh Gia Lai nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Đây là diễn đàn xúc tiến du lịch chuyên ngành quy mô lớn của ngành du lịch Việt Nam.

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Các thành viên trải nghiệm vẽ mặt nạ hát bội. Ảnh: H.V
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Các thành viên đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm tại di tích Tháp Đôi - công trình kiến trúc Champa độc đáo tại Gia Lai. Ảnh: H.V

Ngày hội được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Gia Lai trên thị trường; thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ; mở rộng mạng lưới liên kết giữa Gia Lai với các trung tâm du lịch trong nước và quốc tế.

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